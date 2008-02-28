Меню
Вне закона
Вне закона. Трейлер

Дата публикации: 28 февраля 2008
Вне закона – На городских улицах хозяйничают банды «бритоголовых». В контролируемые ими районы полиция не рискует заглядывать. Мирные обыватели, натерпевшись от дикого разгула головорезов, вынуждены давать отпор самостоятельно. Они создают свою антибанду. Но не имея никакого опыта в жестоких разборках, смельчаки приглашают ветерана иракской войны Брайанта, недавно вернувшегося из армии. Вполне разочаровавшийся в гражданской жизни и обуреваемый желанием поменять её несправедливые устои, Брайант берётся закалять новичков. Изуверскими приемами и садистскими методами он добивается успеха, сделав из обычных людей «уличных солдат». Но вскоре выясняется, что новые защитники справедливости сами стали заложниками жестокости. Желание и умение творить насилие оказывается самой страшной ловушкой…
5.9 Вне закона
Вне закона криминал, боевик, 2007, Великобритания
