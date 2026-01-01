Оповещения от Киноафиши
«Прыгуны»

О персоне
Фильмография
Маноло Гомес
Manolo Gómez
Маноло Гомес
Маноло Гомес
Manolo Gómez
Дата рождения
1 января 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ла-Корунья, Испания
Популярные фильмы
6.0
Дух Живого Леса
(2008)
5.9
Рождественская ночь!
(2011)
5.7
Живой лес
(2001)
Фильмография Маноло Гомес
4
Фильмы
4
Продюсер
4
Режиссер
2
5.9
Рождественская ночь!
Holy Night!
комедия
2011, Испания
6
Дух Живого Леса
Spirit of the Forest / Espíritu del bosque
анимация
2008, Испания
Смотреть трейлер
4.9
Сон в летнюю ночь
Midsummer Dream
мелодрама, анимация, приключения, драма
2005, Испания / Португалия
5.7
Живой лес
The Living Forest / El bosque animado
анимация, сказка, семейный
2001, Испания
