Папа в командировке
Оскар 1986
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 1985
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотой глобус 1986
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского»
Жуткая тайна «Маши и Медведя»: куда исчезли курицы из первой серии — есть две версии и одна из них очень печальная
Во 2 сезоне «Оно: Добро пожаловать в Дерри» мы наконец-то узнаем всю правду о Пеннивайзе: спойлеры от самого Билла Скарсгарда
Я собиралась спать, но сериал «решил» иначе: это же «Настоящий детектив», но в скандинавской глубинке — к рейтингу 8,6 вопросов нет
Финал «Атаки титанов» испоганил один-единственный разговор: пересмотрел тайтл дважды и заметил то, что вы так и не поняли
Питер Джексон берется за мегапроект по «Властелину колец»: Арвен и юный Арагорн уже есть, но осталась одна проблема
Я обожаю умные расследования и знаю точно - эти 10 сериалов лучшие в своем жанре за 10 лет: рейтинги зашкаливают
10 фильмов пираты чаще всего крутили на зимних каникулах: №1 не «Гарри Поттер» или «Один дома» – вместо снега и волшебства море крови
В «Игре престолов» появился свой «Мандалорец»: эта новинка НВО – идеальное фэнтези для тех, кто скучал по тому самому Вестеросу
46 млн зрителей собрал самый хитовый фильм на каникулах: на ТВ и онлайн его смотрели в 17 раз больше, чем «Чебурашку 2» в кино
Шварценеггер не хотел произносить «I’ll be back» в «Терминаторе» — и если разобраться, его позиция звучит логично
