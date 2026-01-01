Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Папа в командировке

Награды и номинации фильма Папа в командировке 1985

Оскар 1986 Оскар 1986
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 1985 Каннский кинофестиваль 1985
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотой глобус 1986 Золотой глобус 1986
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
