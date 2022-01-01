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Папа в командировке
Папа в командировке, 1985: актеры и роли
Otac na službenom putu / When Father Was Away On Business
Папа в командировке
1985 / Югославия
6.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Папа в командировке, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эмир Кустурица
Emir Kusturica
В ролях
Морено де Бартолли
Мики Манойлович
Miki Manojlovic
Мирьяна Каранович
Mirjana Karanović
Мустафа Надаревич
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