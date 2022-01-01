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Папа в командировке Папа в командировке
Киноафиша Фильмы Папа в командировке Папа в командировке, 1985: актеры и роли
Otac na službenom putu / When Father Was Away On Business Папа в командировке 1985 / Югославия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Папа в командировке, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эмир Кустурица Эмир Кустурица Emir Kusturica
В ролях
Морено де Бартолли Мики Манойлович Мики Манойлович Miki Manojlovic Мирьяна Каранович Mirjana Karanović Мустафа Надаревич Mustafa Nadarević
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