Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коби Брайант: Черная мамба"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Чунгкингский экспресс
Отзывы о фильме «Чунгкингский экспресс»
Chungking Express / Chung Hing sam lam
Чунгкингский экспресс
1994 / Гонконг
5.7
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Чунгкингский экспресс»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Единственный пока что фильм Кар Вая, который реально понравился. Надеюсь, что не последний...
Плакать не плакала, конечно, так, легкая грусть была. Полисмены ужасно милые и симпатичные, особенно тронула заваленная мягкими игрушками комнатка во второй истории. Девушка только переигрывала, на мой взгляд, изображая непосредственность.
Чудное кино, какое-то грустно-нежное, теплое, немножко странное, даже волшебное.
10\10.
2 апреля 2015, 12:51
1
0
Ответить
User
15 августа 2021, 01:56
Оценка
Великий фильм и великий Карвай-каравай
15 августа 2021, 01:56
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Барби
8 комментариев
Паранормальные явления. Скинамаринк
4 комментария
Вызов
274 комментария
Переводчик
21 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
68 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Отзывы
2023, США, комедия
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы
2023, Россия, детский, анимация
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Плакать не плакала, конечно, так, легкая грусть была. Полисмены ужасно милые и симпатичные, особенно тронула заваленная мягкими игрушками комнатка во второй истории. Девушка только переигрывала, на мой взгляд, изображая непосредственность.
Чудное кино, какое-то грустно-нежное, теплое, немножко странное, даже волшебное.
10\10.
Авторизация по e-mail