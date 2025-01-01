Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Бриджит Лин
Brigitte Lin
Киноафиша
Персоны
Бриджит Лин
Бриджит Лин
Brigitte Lin
Дата рождения
3 ноября 1954
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
7.6
Полицейская история
(1985)
7.0
Чунгкингский экспресс
(1994)
Билеты
6.5
Пионовая беседка
(2001)
Фильмография Бриджит Лин
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Мистика
Приключения
Триллер
Год
Все
2001
1994
1985
1982
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
6.5
Пионовая беседка
Youyuan jingmeng
драма
2001, Китай
7
Чунгкингский экспресс
Chungking Express / Chung Hing sam lam
драма, мистика, криминал
1994, Гонконг
Билеты
5.7
Прах времен
Dung che sai duk
драма, боевик
1994, Гонконг / Китай / Тайвань
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Полицейская история
Ging chaat goo si
боевик, триллер, комедия
1985, Гонконг
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.1
Особое задание
Mai nei dak gung dui
военный, драма, боевик, приключения, комедия, триллер
1982, Гонконг / Тайвань
Так кто все-таки умер в конце второго сезона «Уэнсдэй»: пророчество указывало на Энид, но все гораздо сложнее
Что готовит «Аватар 3»? Кэмерон оставил «жирные» намеки во второй части — и тут явно не обошлось без «Терминатора 2»
Кто стал новой Рипли в сериале «Чужой: Земля»: это не Венди, как подумали зрители
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667