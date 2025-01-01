Меню
Дата рождения
3 ноября 1954
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса

Популярные фильмы

Полицейская история 7.6
Полицейская история (1985)
Чунгкингский экспресс 7.0
Чунгкингский экспресс (1994)
Пионовая беседка 6.5
Пионовая беседка (2001)

Фильмография Бриджит Лин

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 5 Актриса 5
Пионовая беседка 6.5
Пионовая беседка Youyuan jingmeng
драма 2001, Китай
Чунгкингский экспресс 7
Чунгкингский экспресс Chungking Express / Chung Hing sam lam
драма, мистика, криминал 1994, Гонконг
Билеты
Прах времен 5.7
Прах времен Dung che sai duk
драма, боевик 1994, Гонконг / Китай / Тайвань
Смотреть трейлер
Полицейская история 7.6
Полицейская история Ging chaat goo si
боевик, триллер, комедия 1985, Гонконг
Смотреть трейлер
Особое задание 5.1
Особое задание Mai nei dak gung dui
военный, драма, боевик, приключения, комедия, триллер 1982, Гонконг / Тайвань
