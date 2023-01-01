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Вера Дрэйк
Вера Дрэйк, 2004: актеры и роли
Vera Drake
Вера Дрэйк
2004 / Великобритания / Франция / Новая Зеландия
7.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Вера Дрэйк, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Ли
Mike Leigh
В ролях
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
Анна Кивини
Алекс Келли
Alex Kelly
Дэниэл Мэйз
Фил Дэвис
Phil Davis
Салли Хокинс
Sally Hawkins
Саймон Чэндлер
Simon Chandler
Сэм Тротон
Sam Troughton
Мэрион Бэйли
Marion Bailey
Крис О'Дауд
Chris O'Dowd
Эдриэн Скарборо
Лесли Мэнвилл
Lesley Manville
Ричард Грэхэм
Richard Graham
Крис О'Дауд
Chris O'Dowd
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