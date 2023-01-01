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Вера Дрэйк Вера Дрэйк
Киноафиша Фильмы Вера Дрэйк Вера Дрэйк, 2004: актеры и роли
Vera Drake Вера Дрэйк 2004 / Великобритания / Франция / Новая Зеландия
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Вера Дрэйк, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Ли Mike Leigh
В ролях
Имелда Стонтон Имелда Стонтон Imelda Staunton Анна Кивини Алекс Келли Alex Kelly Дэниэл Мэйз Фил Дэвис Фил Дэвис Phil Davis Салли Хокинс Салли Хокинс Sally Hawkins Саймон Чэндлер Simon Chandler Сэм Тротон Сэм Тротон Sam Troughton Мэрион Бэйли Мэрион Бэйли Marion Bailey Крис О'Дауд Chris O'Dowd Эдриэн Скарборо Лесли Мэнвилл Лесли Мэнвилл Lesley Manville Ричард Грэхэм Ричард Грэхэм Richard Graham Крис О'Дауд Крис О'Дауд Chris O'Dowd Эдди Марсан Эдди Марсан Eddie Marsan Сандра Воу Sandra Voe
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