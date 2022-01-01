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На златом крыльце сидели На златом крыльце сидели
Киноафиша Фильмы На златом крыльце сидели На златом крыльце сидели, 1986: актеры и роли
На златом крыльце сидели 1986 / СССР
6.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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На златом крыльце сидели, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Борис Рыцарев Борис Рыцарев
В ролях
Елена Денисова Геннадий Фролов Сергей Николаев Сергей Николаев Александр Новиков Александр Новиков Михаил Пуговкин Михаил Пуговкин Татьяна Конюхова Леонид Куравлев Леонид Куравлев Зиновий Гердт Зиновий Гердт Лидия Федосеева-Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина Lidiya Fedoseyeva-Shukshina
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