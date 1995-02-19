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Фильмография
Джон Ховард
John Howard
Киноафиша
Персоны
Джон Ховард
Джон Ховард
John Howard
Дата рождения
14 апреля 1913
Возраст
81 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
19 февраля 1995
Место рождения
Кливленд, Огайо, США
Популярные фильмы
8.1
Филадельфийская история
(1940)
5.6
Японская история
(2003)
Фильмография Джон Ховард
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2003
1940
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.6
Японская история
Japanese Story
драма
2003, Австралия
8.1
Филадельфийская история
The Philadelphia Story
комедия, мелодрама
1940, США
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