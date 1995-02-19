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Джон Ховард John Howard
Киноафиша Персоны Джон Ховард

Джон Ховард

John Howard

Дата рождения
14 апреля 1913
Возраст
81 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
19 февраля 1995
Место рождения
Кливленд, Огайо, США

Популярные фильмы

Филадельфийская история 8.1
Филадельфийская история (1940)
Японская история 5.6
Японская история (2003)

Фильмография Джон Ховард

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актер 2
Японская история 5.6
Японская история Japanese Story
драма 2003, Австралия
Филадельфийская история 8.1
Филадельфийская история The Philadelphia Story
комедия, мелодрама 1940, США
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