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В долине Эла В долине Эла
Киноафиша Фильмы В долине Эла В долине Эла, 2007: актеры и роли
In the Valley of Elah В долине Эла 2007 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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В долине Эла, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Хаггис Пол Хаггис Paul Haggis
В ролях
Томми Ли Джонс Томми Ли Джонс Tommy Lee Jones Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Сьюзен Сарандон Сьюзен Сарандон Susan Sarandon Джеймс Франко Джеймс Франко James Franco Джош Бролин Джош Бролин Josh Brolin Джейсон Патрик Джейсон Патрик Jason Patric Уэйн Дюволл Фрэнсис Фишер Frances Fisher Джонатан Такер Джонатан Такер Jonathan Tucker Рик Гонсалес Рик Гонсалес Rick Gonzalez Барри Корбин Брент Бриско Brent Briscoe Зои Казан Зои Казан Zoe Kazan Кэти Лэмкин Джуди Марте Judy Marte Джек Меррилл Jack Merrill Гленн Таранто
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