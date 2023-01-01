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В долине Эла
В долине Эла, 2007: актеры и роли
In the Valley of Elah
В долине Эла
2007 / США
Трейлер
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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В долине Эла, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Хаггис
Paul Haggis
В ролях
Томми Ли Джонс
Tommy Lee Jones
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Сьюзен Сарандон
Susan Sarandon
Джеймс Франко
James Franco
Джош Бролин
Josh Brolin
Джейсон Патрик
Jason Patric
Уэйн Дюволл
Фрэнсис Фишер
Frances Fisher
Джонатан Такер
Jonathan Tucker
Рик Гонсалес
Rick Gonzalez
Барри Корбин
Брент Бриско
Brent Briscoe
Зои Казан
Zoe Kazan
Кэти Лэмкин
Джуди Марте
Judy Marte
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Jack Merrill
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