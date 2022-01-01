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Глаз Глаз
Киноафиша Фильмы Глаз Глаз, 2007: актеры и роли
The Eye Глаз 2007 / США
7.0 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Глаз, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Давид Моро Давид Моро David Moreau Ксавье Палю
В ролях
Джессика Альба Джессика Альба Jessica Alba Паркер Поузи Паркер Поузи Parker Posey Алессандро Нивола Алессандро Нивола Alessandro Nivola Раде Сербеджиа Рэйчел Тикотин Рэйчел Тикотин Rachel Ticotin Тэмлин Томита Tamlyn Tomita Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Жерар Суон Франсуа Чау Франсуа Чау François Chau Брайан Гэмбл Brian Gamble Дэвид Мичи David Michie Теган Мосс Tegan Moss
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