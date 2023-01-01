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Вечер
Вечер, 2007: актеры и роли
Evening
Вечер
2007 / США
8.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Вечер, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лайош Колтаи
В ролях
Клэр Дэйнс
Claire Danes
Тони Коллетт
Toni Collette
Ванесса Редгрейв
Vanessa Redgrave
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Гленн Клоуз
Glenn Close
Патрик Уилсон
Patrick Wilson
Хью Дэнси
Hugh Dancy
Наташа Ричардсон
Natasha Richardson
Мэми Гаммер
Mamie Gummer
Айлин Эткинс
Eileen Atkins
Барри Бостуик
Крис Стэк
Chris Stack
Джейсон Энтони
Дэвид Колл
David Call
Дэвид Ферр
Тимоти Кифер
Timothy Kiefer
Джерри Куинн
Gerry Quinn
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