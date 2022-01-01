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Джон Херцфелд

John Herzfeld
Джон Херцфелд
Джон Херцфелд John Herzfeld
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Дата рождения
15 апреля 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Джона Херцфелда

Родился 15 апреля 1947 года. Ньюарк, Нью-Джерси, США.

Фильмография Джона Херцфелда
План побега 3
План побега 3
боевик 2019, США
4.0
Достань меня, если сможешь
Достань меня, если сможешь
драма 2013, США
4.0
Подстава
Подстава
боевик, криминал, триллер 2007, США / Германия
5.0
15 минут славы
15 минут славы
криминал, боевик, драма, триллер 2001, США / Германия
8.0
Два дня в долине
Два дня в долине
криминал, триллер, драма, комедия 1996, США
6.0
Кобра
Кобра
триллер, боевик 1986, США
6.0
Двое в своем роде
Двое в своем роде
фэнтези, комедия, мелодрама 1983, США
5.0
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