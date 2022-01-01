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Джон Херцфелд
Джон Херцфелд
John Herzfeld
О персоне
Фильмография
Джон Херцфелд
John Herzfeld
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Дата рождения
15 апреля 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Джона Херцфелда
Родился 15 апреля 1947 года. Ньюарк, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Джона Херцфелда
План побега 3
боевик
2019, США
4.0
Достань меня, если сможешь
драма
2013, США
4.0
Подстава
боевик, криминал, триллер
2007, США / Германия
5.0
15 минут славы
криминал, боевик, драма, триллер
2001, США / Германия
8.0
Два дня в долине
криминал, триллер, драма, комедия
1996, США
6.0
Кобра
триллер, боевик
1986, США
6.0
Двое в своем роде
фэнтези, комедия, мелодрама
1983, США
5.0
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