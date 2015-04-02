Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мы из будущего Мы из будущего
Киноафиша Фильмы Мы из будущего Отзывы о фильме «Мы из будущего»
Мы из будущего 2008 / Россия
7.2 Оцените
200 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Мы из будущего»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Режиссер Андрей Малюков снова вернулся к теме, да простит меня Господь за употребление таких оборотов, военно-патриотического воспитания молодежи. Многие наверняка еще помнят знаменитый в свое время фильм «В зоне особого внимания» (1977/78), посвященный тактическим учениям советских воздушно-десантных войск: большой художественной ценности он, конечно, не представлял, но трактовал жизнь ВДВ с таким азартом и драйвом, что, посмотрев его, советские мальчишки чуть ли не поголовно…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
matador 2 апреля 2015, 12:51
Фильм заслуживает внимания, и с точки зрения молодых незаигранных актеров,необычным сценарием,класной работой режисера и оператора и, главное - своей простотой, сходить надо обязательно -фильм смывает то г...вно,которое льется на нас всех в последние годы -как из телевизора так и с экрана кинотеатра....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алекс 88 2 апреля 2015, 12:51
А мне фильм ОЧЧЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ!!!!!)))))

Ещё раз пойду!!!)))

...отчасти жаль тех, кто посмотрел и ... просмотрел, не увидел того, от чего мурашки по спине бежали, того, чего нет в нашем настоящем времени...жаль их!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Rusvic 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, не важно, что куча несостыковок и ценности как исторический материал ни капельки не несет, но зато показывает, что в критической ситуации даже полные отморозки могут превратиться в людей...к сожалению таким отморозкам надо ещё посмотреть несколько анологичных картин хотя бы "Лунопарк" и поставили себя на их место...а то страшно смотреть, что в стране растут нацисты и прочая мерзость, когда у них наверняка по какой нибудь линии прадед или прабабушка отдали свою жизнь за них, а они их (предков) унижают уподобаясь таким ублюдкам как были эти парни в начале картины, БРАВО РЕЖИССЕРУ И АКТЕРАМ !😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Аватар 5 17 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 359 комментариев
Лев
Лев 8 комментариев
Наркоз
Наркоз 8 комментариев
Бросок Кобры
Бросок Кобры 2 комментария
Драйв
Драйв 15 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши