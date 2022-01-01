Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мы из будущего
Мы из будущего, 2008: актеры и роли
Мы из будущего
2008 / Россия
Трейлер
7.2
Оцените
199
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Мы из будущего, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Малюков
В ролях
Екатерина Климова
Данила Козловский
Danila Kozlovsky
Владимир Яглыч
Дмитрий Волкострелов
Андрей Терентьев
Даниил Страхов
Борис Галкин
Сергей Маховиков
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Related video
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием