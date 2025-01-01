Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Оно. Первое пришествие» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мы из будущего Кадры из фильма «Мы из будущего»

Кадры из фильма «Мы из будущего»

Вся информация о фильме
Мы из будущего (2008) - фото 1 Мы из будущего (2008) - фото 2 Мы из будущего (2008) - фото 3
Мы из будущего (2008) - фото 4 Мы из будущего (2008) - фото 5 Мы из будущего (2008) - фото 6
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Он вовсе не мямля и не тряпка: вот почему Женя Лукашин скрывал Галю от своих друзей
Какой гонорар получила Светличная за «обнаженку» в «Бриллиантовой руке»? На такое в СССР не были готовы даже за деньги
Не «Матрица» и не «Интерстеллар»: 3 сильных фантастических фильма, о которых мало говорят, но высоко оценивают
Тигры на низком старте, Ярмольник в истерике: русские узнали на собственной шкуре, что будет, если в «Форт Боярд» не успеть выйти из клетки
И куда вас это привело? Снова ко мне: старый мини-сериал по Кингу неожиданно ворвался в топ-10 в преддверие 2026-го
Каким представляли 2026-й в 6 фильмах прошлого? Спойлер: хорошего мало, но особенно пугает «Стартрек»
Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»
Цензура в «Ките-убийце» сыграла злую шутку, из-за сцен с кровью теперь смеется весь интернет: «Это фекалии?»
Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории
Сейчас бы не разрешили: «Реальную любовь» снимали почти без декораций — не испугались даже наплыва пассажиров в аэропорту
Тест за минуту покажет, какой вы новогодний фильм: «Чародеи», «Ирония судьбы» или голливудский хит?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше