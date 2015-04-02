Не знаю, слышал ли что-нибудь Чжан Имоу о Роберте Стуруа, но некоторые кадры из «Дома летающих кинжалов» почему-то наводят на мысль об экспериментах грузинского режиссера. Помнится, когда Стуруа задумал ставить «Гамлета», ему пришла в голову идея оживить в финале всех персонажей, образующих хрестоматийную шекспировскую гору трупов, и отменить таким образом сценическую условность: мол, смотрите, герои-то умерли понарошку, а сейчас вот они встанут, живые и неповрежденные, возьмутся за руки – и…
Вердикт: Eye-candy в лучшем его смысле. Сопереживание героям 10 из 10. Трогает и ум и сердце. Море удовольствия!
P.S. Интересный факт. Одну большую сцену - промолчу какую - снимали на Украине.
Ну, не знаю кто как, а я уже заведомо готовлю себя к тому, что буду "ДЛК" с "Героем" сравнивать. Это только у меня одного?
Обижаешь, все законно..:) В Швеции в ноябре крутить начали. Вы такие счастливые, у вас только будет, а мне не терпицца опять посмотреть..&
Показывать начали то ли в конце ноябре, то ли начале декабря. Cейчас идет только в некоторых маленьких пригородных театрах, неудобно добираться. В больших уже закончили показ. Вторая стадия - ето просмотр по второму кругу с друзьями дома в теплой обстановке. ДВД должны в конце января выпустить. Ждемс. А пока сходили на 2046, чтобы поддержать в себе азиатский дух..;)
Vse pochemu-to starajutsja eto podcherknut'. Nemnogo smeshno...
в конце финальной сцены, когда девушка встала и под снега зал вновь заржал и кто то произнес "Ну когда же наконец она умрет!"
Диалоги по ходу фильма просто ужас! (может сказался неграмотный перевод)
А вот фильм ГЕРОЙ на самом деле был шедевром!!!
Самое лучшее: танец – но это было в начале…
Авторизация по e-mail