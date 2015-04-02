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Дом летающих кинжалов
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Shi mian mai fu Дом летающих кинжалов 2004 / Гонконг / Китай
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Дом летающих кинжалов»

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Наша рецензия

Не знаю, слышал ли что-нибудь Чжан Имоу о Роберте Стуруа, но некоторые кадры из «Дома летающих кинжалов» почему-то наводят на мысль об экспериментах грузинского режиссера. Помнится, когда Стуруа задумал ставить «Гамлета», ему пришла в голову идея оживить в финале всех персонажей, образующих хрестоматийную шекспировскую гору трупов, и отменить таким образом сценическую условность: мол, смотрите, герои-то умерли понарошку, а сейчас вот они встанут, живые и неповрежденные, возьмутся за руки – и…

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Cantara 2 апреля 2015, 12:51
Один из самых красивых фильмов, которые я видела. Хоть я и не любитель экшн-фильмов, но второе сильнейшее достоинство этого love-story фильма - это просто потрясающее мастерство трюков и восточных единоборств. Страшно представить какая работа была проделана актерами, режиссером и фотографами. Отточесть и законченное совершенство этой составляющей. Сидела раскрыв рот в немом восхищении и спертым дыханием, что для моей скептической и занудной натуры - редкость. Роскошный, как по игре так и внешне, актерский состав. На сеанс надо идти со слюнявчиком - от Джань Зуи и Такеши Канеширо не оторвать глаз...&-// Садизм какой-то по отношению к пассивному зрителю...:) Сам сюжет слабоват (но не плох!), витиеват, не разберешь какой жанр, что впрочем совершенно не важно именно для Кинжалов, как ни парадоксально. Смотрите как красивую, романтическую сказку и все сразу станет на свои места. В конце Имоу чутка затянул, намудрил, в чем сам признавался в интервью. "Никак не мог решить че делать с концовкой, даже когда уже снимать начали." Это наверное и прочувствовалось, но общее впечатление никак не портит. 2 часа пролетели на одном дыхании и жду не дождусь ДВД. Сначала казалось, что фильм одноразовый, хоть и шедеврический в разных смыслах, но через пару дней так заскучала по атмосфере, истории любви и героям, что сил нет - считаю дни до релиза DVD...



Вердикт: Eye-candy в лучшем его смысле. Сопереживание героям 10 из 10. Трогает и ум и сердце. Море удовольствия!



P.S. Интересный факт. Одну большую сцену - промолчу какую - снимали на Украине.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
darthkim - да вроде бы во всех обычных кинотеатрах с 20-го. Просто на "КИНОАФИШЕ" не все сразу вывешиваются.

Ну, не знаю кто как, а я уже заведомо готовлю себя к тому, что буду "ДЛК" с "Героем" сравнивать. Это только у меня одного?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Cantara 2 апреля 2015, 12:51
darthkim,



Обижаешь, все законно..:) В Швеции в ноябре крутить начали. Вы такие счастливые, у вас только будет, а мне не терпицца опять посмотреть..&
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Cantara 2 апреля 2015, 12:51
darthkim,

Показывать начали то ли в конце ноябре, то ли начале декабря. Cейчас идет только в некоторых маленьких пригородных театрах, неудобно добираться. В больших уже закончили показ. Вторая стадия - ето просмотр по второму кругу с друзьями дома в теплой обстановке. ДВД должны в конце января выпустить. Ждемс. А пока сходили на 2046, чтобы поддержать в себе азиатский дух..;)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bmc 2 апреля 2015, 12:51
А по-моему, фильм необычайно затянутый и скучный эмоций не вызвал абсолютно никаких. А на счет зрелищности: "Герой", который вышел пару лет назад, со схожим сюжетом, был куда зрелищнее!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Cantara 2 апреля 2015, 12:51
"на фоне красивых украинских пейзажей"



Vse pochemu-to starajutsja eto podcherknut'. Nemnogo smeshno...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Twiceman 2 апреля 2015, 12:51
ну ребяты незнаю!!! смотреть то конечно стоит но!

в конце финальной сцены, когда девушка встала и под снега зал вновь заржал и кто то произнес "Ну когда же наконец она умрет!"

Диалоги по ходу фильма просто ужас! (может сказался неграмотный перевод)

А вот фильм ГЕРОЙ на самом деле был шедевром!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sofi_ 2 апреля 2015, 12:51
… ни чего особенного… а ведь есть фильмы куда красивее… ну конечно нежданно выпавший сугроб - это актуально… но не настолько.

Самое лучшее: танец – но это было в начале…
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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