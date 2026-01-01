Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Майкл Клейтон Награды и номинации фильма Майкл Клейтон

Награды и номинации фильма Майкл Клейтон 2007

Оскар 2008 Оскар 2008
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007 Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
