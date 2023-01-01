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Майкл Клейтон
Майкл Клейтон, 2007: актеры и роли
Michael Clayton
Майкл Клейтон
2007 / США
Трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Майкл Клейтон, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тони Гилрой
Tony Gilroy
В ролях
Джордж Клуни
George Clooney
Том Уилкинсон
Tom Wilkinson
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Сидни Поллак
Sydney Pollack
Кен Хауард
Хэйр
Роберт Прескотт
Robert Prescott
Остин Уильямс
Austin Williams
Шон Каллен
Seán Cullen
Мерритт Уивер
Merritt Wever
Дэвид Лэнсбери
David Lansbury
Билл Рэймонд
Bill Raymond
Дэвид Заяс
Скипп Саддат
Skipp Sudduth
Грегори Данн
Джек Фиц
Памела Грэй
Ричард Хехт
Richard Hecht
Кристофер Манн
Christopher Mann
Джули Уайт
Julie White
Дэнис О’Хэр
Denis O'Hare
Дуглас МакГрат
Douglas McGrath
Майкл О`Нил
Брайан Коппельман
Brian Koppelman
Эми Харгривз
Amy Hargreaves
Майкл О’Киф
Michael O'Keefe
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