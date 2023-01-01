Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Майкл Клейтон Майкл Клейтон
Киноафиша Фильмы Майкл Клейтон Майкл Клейтон, 2007: актеры и роли
Michael Clayton Майкл Клейтон 2007 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Майкл Клейтон, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тони Гилрой Tony Gilroy
В ролях
Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Сидни Поллак Сидни Поллак Sydney Pollack Кен Хауард Хэйр Роберт Прескотт Robert Prescott Остин Уильямс Austin Williams Шон Каллен Seán Cullen Мерритт Уивер Мерритт Уивер Merritt Wever Дэвид Лэнсбери David Lansbury Билл Рэймонд Bill Raymond Дэвид Заяс Скипп Саддат Скипп Саддат Skipp Sudduth Грегори Данн Джек Фиц Памела Грэй Ричард Хехт Richard Hecht Кристофер Манн Christopher Mann Джули Уайт Julie White Дэнис О’Хэр Дэнис О’Хэр Denis O'Hare Дуглас МакГрат Douglas McGrath Майкл О`Нил Брайан Коппельман Brian Koppelman Эми Харгривз Amy Hargreaves Майкл О’Киф Michael O'Keefe
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше