Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина

Ждете новые серии «Невского» и «Первого отдела»? Вот 3 сильных детектива из Кореи, Британии и Испании — «проглотите» за пару вечеров

Любимый десерт Хюррем: как приготовить айву по-османски из «Великолепного века» — получится с первого раза

Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала

«"Интерстеллар" для самых бедных, унылая драма»: главный шедевр Тарковского на Западе не поняли даже полвека спустя

Гиллиган подтвердил худшие опасения: второй сезон «Из многих» выйдет не скоро — и вот почему

Отличите Шубина из «Невского» от Ухватова из «Первого отдела»? Тогда точно пройдете наш сложный тест по детективам на 5/5

8 сезон «Ищейки» так и не вышел до конца, а зрители уже хотят знать – когда будет 9-й: вот что известно о продолжении

Про «попрошу остаться» из «17 мгновений весны» многие помнят: а вы ответьте, какие из 5 фраз говорил сам Штирлиц (тест)

«Абсолютные мурашки»: нашелся истинный преемник «Игры престолов» с рейтингом 9,7 на IMDb — «Дом Дракона» отдыхает