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Планета страха
Планета страха, 2007: актеры и роли
Planet Terror
Планета страха
2007 / США
7.5
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Планета страха, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Родригес
Robert Rodriguez
В ролях
Роуз МакГоуэн
Rose McGowan
Фрэдди Родригес
Джош Бролин
Josh Brolin
Марли Шелтон
Marley Shelton
Джефф Фэйи
Jeff Fahey
Майкл Бьен
Нэвин Эндрюс
Naveen Andrews
Стэйси Фергюсон
Никки Кэтт
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