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Планета страха Планета страха
Киноафиша Фильмы Планета страха Планета страха, 2007: актеры и роли
Planet Terror Планета страха 2007 / США
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Планета страха, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Родригес Роберт Родригес Robert Rodriguez
В ролях
Роуз МакГоуэн Роуз МакГоуэн Rose McGowan Фрэдди Родригес Джош Бролин Джош Бролин Josh Brolin Марли Шелтон Марли Шелтон Marley Shelton Джефф Фэйи Джефф Фэйи Jeff Fahey Майкл Бьен Нэвин Эндрюс Нэвин Эндрюс Naveen Andrews Стэйси Фергюсон Никки Кэтт Nicky Katt Том Савини Tom Savini Карлос Гальярдо Carlos Gallardo Квентин Тарантино Квентин Тарантино Quentin Tarantino Майкл Паркс Michael Parks Мэри Элизабет Уинстед Мэри Элизабет Уинстед Mary Elizabeth Winstead
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