Взирая на «Планету страха» с дикой усмешкой человека, только что отрубившего несколько ног, рук и голов, отчетливо понимаешь: Роберт Родригес снял самый одиозный и угарный трэш последних лет, если не десятилетий. Выражаясь иначе, он снял самые густые кровавые сливки с некротической плотской субстанции. Увидев этот превосходящий всякие пределы воображения феерический гнойный парад, Ллойд Кауфман должен повеситься на собственных кишках, предварительно пропустив их через собственный же анус.…
Ну Ну ✊ ,а через год (когда все амеры затаряться двд) выйдет "реж. версия" на блю рэй с недостоющим куском...
А кил дибил Действительно редкое г, там только 2-3 нормальных сцены было ,которые кстати можно было в трейлере посмотреть...
По сю пору жалею время потраченое на эту дрянь, а из Та ронтиновских, только Десперадо был хороший и От заката (но тоже не шедевры)
А остальное, фигатень выезжающая только на имени...✊
Будем надеяться что эти получше будут ,а про зомби точно посмотрю нравяться они мне очень✊
И ещё ... на постере (где она на мотоцикле) нога здоровая ,а должна быть м16 тк у стоячей левая аффтамат Ктота лажанулся✊
о господи!!
ну музыка потянет ещё под хруст попкорна :-)
а вот всяких красных соплей можно было бы убрать половину.
если ты , блин, режиссёр так давай отрабатывай материал как положено
а не дави на моё физиологическое отвращение к крови и прочему дерьму :-(
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