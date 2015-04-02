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Планета страха Планета страха
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Planet Terror Планета страха 2007 / США
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Планета страха»

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Наша рецензия

Взирая на «Планету страха» с дикой усмешкой человека, только что отрубившего несколько ног, рук и голов, отчетливо понимаешь: Роберт Родригес снял самый одиозный и угарный трэш последних лет, если не десятилетий. Выражаясь иначе, он снял самые густые кровавые сливки с некротической плотской субстанции. Увидев этот превосходящий всякие пределы воображения феерический гнойный парад, Ллойд Кауфман должен повеситься на собственных кишках, предварительно пропустив их через собственный же анус.…

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holly_ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Morgana, 30/04/2007 - 14:36:17):Это не "вырезано", это Тарантино и Родригенс специально сделали: в "грайндхаусах" фильмы шли в жутком качестве и поэтому часто даже бобин с пленкой не хватало, значит и здесь не будет куска, в котором должны произойти очень значимые события и сюжет развернется чуть не на 180 градусов . Тарантино сказал, что надеется, что когда это случится, зрители быдыт крыть его последними словами



Ну Ну ✊ ,а через год (когда все амеры затаряться двд) выйдет "реж. версия" на блю рэй с недостоющим куском...



А кил дибил Действительно редкое г, там только 2-3 нормальных сцены было ,которые кстати можно было в трейлере посмотреть...

По сю пору жалею время потраченое на эту дрянь, а из Та ронтиновских, только Десперадо был хороший и От заката (но тоже не шедевры)

А остальное, фигатень выезжающая только на имени...✊



Будем надеяться что эти получше будут ,а про зомби точно посмотрю нравяться они мне очень✊



И ещё ... на постере (где она на мотоцикле) нога здоровая ,а должна быть м16 тк у стоячей левая аффтамат Ктота лажанулся✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Зверь 2 апреля 2015, 12:51
ОТЛИЧНЫЙ фильм!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
вячеслав 2 апреля 2015, 12:51
да где в этом фильме игра актёров?

о господи!!

ну музыка потянет ещё под хруст попкорна :-)

а вот всяких красных соплей можно было бы убрать половину.

если ты , блин, режиссёр так давай отрабатывай материал как положено

а не дави на моё физиологическое отвращение к крови и прочему дерьму :-(
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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