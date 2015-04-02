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Взирая на «Планету страха» с дикой усмешкой человека, только что отрубившего несколько ног, рук и голов, отчетливо понимаешь: Роберт Родригес снял самый одиозный и угарный трэш последних лет, если не десятилетий. Выражаясь иначе, он снял самые густые кровавые сливки с некротической плотской субстанции. Увидев этот превосходящий всякие пределы воображения феерический гнойный парад, Ллойд Кауфман должен повеситься на собственных кишках, предварительно пропустив их через собственный же анус.…