Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужас Истфилда: Первое изгнание"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Разрисованная вуаль
Разрисованная вуаль, 2006: актеры и роли
The Painted Veil
Разрисованная вуаль
2006 / Китай / США
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Разрисованная вуаль, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Керран
John Curran
В ролях
Наоми Уоттс
Naomi Watts
Эдвард Нортон
Edward Norton
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Салли Хокинс
Sally Hawkins
Дайана Ригг
Diana Rigg
Зои Телфорд
Zoe Telford
Энтони Вон
Anthony Wong
Тоби Джонс
Toby Jones
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Рецензия
Отзывы
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии