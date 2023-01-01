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Разрисованная вуаль Разрисованная вуаль
Киноафиша Фильмы Разрисованная вуаль Разрисованная вуаль, 2006: актеры и роли
The Painted Veil Разрисованная вуаль 2006 / Китай / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Разрисованная вуаль, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Керран Джон Керран John Curran
В ролях
Наоми Уоттс Наоми Уоттс Naomi Watts Эдвард Нортон Эдвард Нортон Edward Norton Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Салли Хокинс Салли Хокинс Sally Hawkins Дайана Ригг Дайана Ригг Diana Rigg Зои Телфорд Zoe Telford Энтони Вон Энтони Вон Anthony Wong Тоби Джонс Тоби Джонс Toby Jones
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