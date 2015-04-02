Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Разрисованная вуаль
Отзывы о фильме «Разрисованная вуаль»
The Painted Veil
Разрисованная вуаль
2006 / Китай / США
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Отзывы о фильме «Разрисованная вуаль»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Lenka8787
2 апреля 2015, 12:51
вообщето официальный перевод книги, по которой был поставлен данный фильм - разрисованный зановес, по моему наши переводчики дали маху, забыв посмотреть на уже готовый перевод
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
dvoe
2 апреля 2015, 12:51
✊ хочу посмотреть этот фильм!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Milana
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 21/02/2007 - 22:15:57):
Не гони.. какой он там большой писатель?!
Comon прав - бульварный писака. До Куприна и Бунина ему как до луны. А экранизации пресных творений Моэма единственно на что годны - это каким-нить актрисам бенефис устроить... типа как Бенинг или Артмане. А в этот раз даже бенефиса не вышло.. видать Уотс уж совсем чурка.
Да уж понятно, куда там Моэму до Peacefrog и Common и до их литературного слога… Неужели вы и впрямь Бунина в руках держали? Это меня очень повеселило ✊
На самом деле фильм мне понравился, красиво снят, потрясающая музыка. По смыслу с книгой не совпадает совсем, я бы сказала что фильм снят только по мотивам книги. В фильме главенствующей является тема отношений, любви, в книге акцент на духовный рост, на взгляд человека на себя со стороны, на свою жизнь. Я считаю, что посмотреть стоит однозначно!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
OrAnGe_LiLyA
2 апреля 2015, 12:51
фильм просто супер!!! а кто занет автора книги, по которой написанно?? и кто знает что за песня в конце фильма, ктогда Китти уезжает ?? там еще такой китайский женский голос. помогите кто знает!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Зеленая миля
9 комментариев
Праведник
42 комментария
Аватар 2: Путь воды
172 комментария
Разбой
10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas
203 комментария
Синдром
1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Отзывы
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Отзывы
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Comon прав - бульварный писака. До Куприна и Бунина ему как до луны. А экранизации пресных творений Моэма единственно на что годны - это каким-нить актрисам бенефис устроить... типа как Бенинг или Артмане. А в этот раз даже бенефиса не вышло.. видать Уотс уж совсем чурка.
Да уж понятно, куда там Моэму до Peacefrog и Common и до их литературного слога… Неужели вы и впрямь Бунина в руках держали? Это меня очень повеселило ✊
На самом деле фильм мне понравился, красиво снят, потрясающая музыка. По смыслу с книгой не совпадает совсем, я бы сказала что фильм снят только по мотивам книги. В фильме главенствующей является тема отношений, любви, в книге акцент на духовный рост, на взгляд человека на себя со стороны, на свою жизнь. Я считаю, что посмотреть стоит однозначно!
Авторизация по e-mail