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Разрисованная вуаль Разрисованная вуаль
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The Painted Veil Разрисованная вуаль 2006 / Китай / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Разрисованная вуаль»

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Lenka8787 2 апреля 2015, 12:51
вообщето официальный перевод книги, по которой был поставлен данный фильм - разрисованный зановес, по моему наши переводчики дали маху, забыв посмотреть на уже готовый перевод
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dvoe 2 апреля 2015, 12:51
✊ хочу посмотреть этот фильм!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Milana 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 21/02/2007 - 22:15:57):Не гони.. какой он там большой писатель?!

Comon прав - бульварный писака. До Куприна и Бунина ему как до луны. А экранизации пресных творений Моэма единственно на что годны - это каким-нить актрисам бенефис устроить... типа как Бенинг или Артмане. А в этот раз даже бенефиса не вышло.. видать Уотс уж совсем чурка.

Да уж понятно, куда там Моэму до Peacefrog и Common и до их литературного слога… Неужели вы и впрямь Бунина в руках держали? Это меня очень повеселило ✊

На самом деле фильм мне понравился, красиво снят, потрясающая музыка. По смыслу с книгой не совпадает совсем, я бы сказала что фильм снят только по мотивам книги. В фильме главенствующей является тема отношений, любви, в книге акцент на духовный рост, на взгляд человека на себя со стороны, на свою жизнь. Я считаю, что посмотреть стоит однозначно!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OrAnGe_LiLyA 2 апреля 2015, 12:51
фильм просто супер!!! а кто занет автора книги, по которой написанно?? и кто знает что за песня в конце фильма, ктогда Китти уезжает ?? там еще такой китайский женский голос. помогите кто знает!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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