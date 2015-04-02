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Король вечеринок 2
Отзывы о фильме «Король вечеринок 2»
Van Wilder 2: The Rise of Taj
Король вечеринок 2
2006 / США
5.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Wollo
2 апреля 2015, 12:51
Нормальный фильм посмотреть можно
На четверку потянет
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Alev
2 апреля 2015, 12:51
✊ Не знаю как эта часть а первая помоему была нормальная!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
reismus
2 апреля 2015, 12:51
Стоит ли идти со своей Девушкой на Король вечеринок 2?✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Georgii
2 апреля 2015, 12:51
Всем привет!Я сдесь не на правах модератора,а на правах человека, хочу сказать пару фраз.
1.Для чего нормальные люди заходят на такие форумы? Чтобы понять смотреть им фильм или нет,дабы дерьма сейчас много показывают не только в кино и в театрах.
2.Как человек примет решение идти/не идти на просмотр?
а)По количеству высказываний
б)По качеству высказываний(все женские,сказанные на эмоциях,типа :"гавно","отстой"-идут в топку).
А по сему хотелось-бы,чтобы участники выражались более внятно и конкретно.А читать страницами дискусии личностей типа Nyar и Test,мне не особо интересно,-для этого есть чаты и ЖЖ.✊
З.ы.
Мне наплевать,что я даже не заригистрирован,но считаю,имею право это высказать.Когда сам прихожу с просмотра-четко отписываюсь.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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На четверку потянет
1.Для чего нормальные люди заходят на такие форумы? Чтобы понять смотреть им фильм или нет,дабы дерьма сейчас много показывают не только в кино и в театрах.
2.Как человек примет решение идти/не идти на просмотр?
а)По количеству высказываний
б)По качеству высказываний(все женские,сказанные на эмоциях,типа :"гавно","отстой"-идут в топку).
А по сему хотелось-бы,чтобы участники выражались более внятно и конкретно.А читать страницами дискусии личностей типа Nyar и Test,мне не особо интересно,-для этого есть чаты и ЖЖ.✊
З.ы.
Мне наплевать,что я даже не заригистрирован,но считаю,имею право это высказать.Когда сам прихожу с просмотра-четко отписываюсь.
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