Если Вы были мало удачливы и еще не видели работы знаменитой группы Монти Пайтон («Бандиты во времени», «Житие Браяна», «Монти Пайтон и чаша Святого Грааля» и др.), то теперь у Вас появилась такая возможность. Многое из лучших программ Монти Пайтон вошли в голливудское выступление, а также скетчи, шутки, розыгрыши, живое исполнение песен и интермедии, которых не было на ВВС. Но это не простые выдержки, а «живое» выступление перед огромной аудиторией, которая повидала всякое. Зал ликует и взрывается от хохота и аплодисментов. И вся прелесть в том, что это можно увидеть и прочувствовать. Однако будьте осторожны, ведь после просмотра Вы будете оценивать комедии иначе!
СтранаСША
Продолжительность1 час 27 минут
Год выпуска1982
Премьера в мире25 июня 1982
Дата выхода
5 ноября 1982
Австралия
8 марта 1985
Германия
15 октября 1982
Греция
28 октября 1982
Нидерланды
6
25 июня 1982
США
23 ноября 1983
Франция
MPAAR
Сборы в мире$327 958
ПроизводствоColumbia Pictures, HandMade Films
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