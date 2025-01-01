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Постер фильма Монти Пайтон в Голливуде
Постер фильма Монти Пайтон в Голливуде
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Монти Пайтон в Голливуде

Монти Пайтон в Голливуде

Monty Python Live at the Hollywood Bowl 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Если Вы были мало удачливы и еще не видели работы знаменитой группы Монти Пайтон («Бандиты во времени», «Житие Браяна», «Монти Пайтон и чаша Святого Грааля» и др.), то теперь у Вас появилась такая возможность. Многое из лучших программ Монти Пайтон вошли в голливудское выступление, а также скетчи, шутки, розыгрыши, живое исполнение песен и интермедии, которых не было на ВВС. Но это не простые выдержки, а «живое» выступление перед огромной аудиторией, которая повидала всякое. Зал ликует и взрывается от хохота и аплодисментов. И вся прелесть в том, что это можно увидеть и прочувствовать. Однако будьте осторожны, ведь после просмотра Вы будете оценивать комедии иначе!
Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 25 июня 1982
Дата выхода
5 ноября 1982 Австралия
8 марта 1985 Германия
15 октября 1982 Греция
28 октября 1982 Нидерланды 6
25 июня 1982 США
23 ноября 1983 Франция
MPAA R
Сборы в мире $327 958
Производство Columbia Pictures, HandMade Films
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Режиссер
Терри Гиллиам
Терри Гиллиам
В ролях
Грэм Чепмен
Карол Клевеланд
Терри Джонс
Терри Джонс
Майкл Пэлин
Майкл Пэлин
Эрик Айдл
Эрик Айдл
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 12 голосов
7.8 IMDb
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