Если Вы были мало удачливы и еще не видели работы знаменитой группы Монти Пайтон («Бандиты во времени», «Житие Браяна», «Монти Пайтон и чаша Святого Грааля» и др.), то теперь у Вас появилась такая возможность. Многое из лучших программ Монти Пайтон вошли в голливудское выступление, а также скетчи, шутки, розыгрыши, живое исполнение песен и интермедии, которых не было на ВВС. Но это не простые выдержки, а «живое» выступление перед огромной аудиторией, которая повидала всякое. Зал ликует и взрывается от хохота и аплодисментов. И вся прелесть в том, что это можно увидеть и прочувствовать. Однако будьте осторожны, ведь после просмотра Вы будете оценивать комедии иначе!

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