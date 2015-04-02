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Королева
Отзывы о фильме «Королева»
The Queen
Королева
2006 / Великобритания / Франция / Италия
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Corpse
2 апреля 2015, 12:51
Размышления, навеянные "Королевой"
Елизавета II Английская сочла неуместным посмотреть этот фильм, при этом подчеркнув, что все художники имеют право на самовыражение в искусстве, которое она уважает.
О Стивене Фрирзе я весьма высокого мнения, в основном благодаря старым "Опасным связям" с Клоуз и Малковичем. На мой взгляд, до тогдашних высот он так и не поднялся, а предпоследний его фильм "Миссис Хендерсон представляет" и вовсе меня разочаровал. Но "Королеву" очень ждала - прежде всего, по англоманским соображениям .
Дело в том, что для современного англичанина подспудный конфликт между Дианой и Елизаветой - в своем роде - внутренний конфликт. С одной стороны, Англия всегда тяготела к автономности, и средний образованный англичанин представляется человеком достаточно чопорным и закрытым - чего только стоит stiff upper lip' - умение "держать лицо" при любых обстоятельствах. С другой стороны, волей-неволей, Англия интегрировалась в современный мир, в Европу, да и в Америку одновременно. Более того, для Америки она стала неким аттракционом: страной, где "обитают забавные живые предки", местом, откуда родом происходит половина голливудских звезд; вкратце, для средних американцев англичане были и остаются некими нелепыми заморскими родственниками с шикарным акцентом (от которого они "тащатся").
Американская массовая культура (в основном телевидение, и в частности CNN) сделала из Дианы прообраз нынешних гламурных див - некую помесь из Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. Превратив свою частную жизнь в общественную, допустив в "святая святых" журналистов, Диана сама немалым образом способствовала своему имиджу - неуравновешенной, но благорасположенной "взбалмошной особы". Получив весьма слабое образование в одной из аристократических школ для девочек, где преимущественно учат вышивать крестиком и дают читать в основном литературу романтического плана (q.v. Шарлоту и Эмили Бронте, Джейн Остин и компанию), она вышла в большой мир без профессии (ей пришлось убирать дома и работать няней в детском саду из-за нехватки карманных денег), с единственной мыслью - удачно выйти замуж. И вышла - удачнее некуда+ И расплатилась за это сполна: неудачным браком и эмоциональными проблемами. Не умея толком ничего делать, она направила свои силы на решение гуманитарных проблем - по крайней мере, использовала свой эмоциональный потенциал, за что ей большое спасибо. И не преминула воспользоваться своими достижениями в целях саморекламы. Диана оказалась гениальным самопиарщиком. И вот этот самопиарщик, поп-звезда, фэшн-икона и мать двоих детей - погибает.
Надо сказать, я была в Англии в 1997 году дважды - в июне и в ноябре. Я застала горы цветов и записок у Букингемского дворца. Общаясь с нашими партнерами, представителями среднего класса, я выяснила, что для них гибель Дианы не была личным, семейным делом или чем-то критически важным - естественно, всем было ее жаль, но не более. Низший же класс воспринял это событие как личную катастрофу - малообразованным, некритически мыслящим людям свойственно себя ассоциировать с публичными людьми, поп-звездами, или с их образами, слепленными прессой.
В то же время, королева Елизавета была воспитана в абсолютно противоположном духе, и хотя в ее жизни тоже был и неудачный брак, и одиночество (а уж с монаршим одиночеством ничто не сравнится), ей и в голову не приходило сделать свою жизнь хоть сколько-нибудь публичной. Напротив, как и подобает монархине, она несла свое бремя одна и продолжает нести уже 60 лет. Безусловно, своим поведением, неумением "соответствовать" и держать себя в руках, Диана заслужила всеобщую нелюбовь членов королевской семьи - а кому понравится, когда тебя превращают во всеобщее, здесь даже всемирное, посмешище?
В своем фильме Фрирз затронул внутренний конфликт английской нации, конфликт закрытости и эмоциональности, противостояние консерватизма и поп-культуры, традиционализма и стремления к переменам. И он показал его через внутренний конфликт одного человека - Елизаветы, вынужденной ломать себя, свои принципы и внутренние установки ради общественных интересов.
Трудно судить, кто виноват в смерти Дианы и могла ли ее жизнь сложиться иначе (подозреваю, что не могла, учитывая, с каким азартом Диана играла в опасные игры с прессой и насколько она утеряла чувство собственного достоинства, вынеся свое и семейное "грязное белье" на всеобщее обозрение), но то, что смерть Дианы изменила многое в укладе целой нации - бесспорно.
Фильм мне показался очень достойной, хорошей драмой, отражающей все стороны описанного выше конфликта как человеческого, так и государственного порядка.
Миррен была на высоте, сыграла тонко, нюансировано и человечно. Майкл Шин, сыгравший Блэра, тоже понравился - мало того, что убедителен, но в нем узнаваемы блэровские повадки. Алекс Дженнингс удачно сыграл принца Чарльза - конформиста и внутренне слабого человека. Понравился Роджер Эллем, советник королевы, роль маленькая, но сыграна многомерно.
В общем, фильм на хорошую 4, однозначно лучше "Миссис Хендерсон". Насчет номинации на "Оскар" - возможно, были фильмы и более достойные, но по-своему "Королева" не хуже тех же "Отступников".
Мне лично несколько не хватило остроты конфликта, эмоций, но, учитывая скрытную природу главной героини и то, что большая часть действующих лиц живы и здравствуют, большей смелости ожидать и не стоило. Однозначно хороший фильм, ИМХО
2 апреля 2015, 12:51
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Елизавета II Английская сочла неуместным посмотреть этот фильм, при этом подчеркнув, что все художники имеют право на самовыражение в искусстве, которое она уважает.
О Стивене Фрирзе я весьма высокого мнения, в основном благодаря старым "Опасным связям" с Клоуз и Малковичем. На мой взгляд, до тогдашних высот он так и не поднялся, а предпоследний его фильм "Миссис Хендерсон представляет" и вовсе меня разочаровал. Но "Королеву" очень ждала - прежде всего, по англоманским соображениям .
Дело в том, что для современного англичанина подспудный конфликт между Дианой и Елизаветой - в своем роде - внутренний конфликт. С одной стороны, Англия всегда тяготела к автономности, и средний образованный англичанин представляется человеком достаточно чопорным и закрытым - чего только стоит stiff upper lip' - умение "держать лицо" при любых обстоятельствах. С другой стороны, волей-неволей, Англия интегрировалась в современный мир, в Европу, да и в Америку одновременно. Более того, для Америки она стала неким аттракционом: страной, где "обитают забавные живые предки", местом, откуда родом происходит половина голливудских звезд; вкратце, для средних американцев англичане были и остаются некими нелепыми заморскими родственниками с шикарным акцентом (от которого они "тащатся").
Американская массовая культура (в основном телевидение, и в частности CNN) сделала из Дианы прообраз нынешних гламурных див - некую помесь из Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. Превратив свою частную жизнь в общественную, допустив в "святая святых" журналистов, Диана сама немалым образом способствовала своему имиджу - неуравновешенной, но благорасположенной "взбалмошной особы". Получив весьма слабое образование в одной из аристократических школ для девочек, где преимущественно учат вышивать крестиком и дают читать в основном литературу романтического плана (q.v. Шарлоту и Эмили Бронте, Джейн Остин и компанию), она вышла в большой мир без профессии (ей пришлось убирать дома и работать няней в детском саду из-за нехватки карманных денег), с единственной мыслью - удачно выйти замуж. И вышла - удачнее некуда+ И расплатилась за это сполна: неудачным браком и эмоциональными проблемами. Не умея толком ничего делать, она направила свои силы на решение гуманитарных проблем - по крайней мере, использовала свой эмоциональный потенциал, за что ей большое спасибо. И не преминула воспользоваться своими достижениями в целях саморекламы. Диана оказалась гениальным самопиарщиком. И вот этот самопиарщик, поп-звезда, фэшн-икона и мать двоих детей - погибает.
Надо сказать, я была в Англии в 1997 году дважды - в июне и в ноябре. Я застала горы цветов и записок у Букингемского дворца. Общаясь с нашими партнерами, представителями среднего класса, я выяснила, что для них гибель Дианы не была личным, семейным делом или чем-то критически важным - естественно, всем было ее жаль, но не более. Низший же класс воспринял это событие как личную катастрофу - малообразованным, некритически мыслящим людям свойственно себя ассоциировать с публичными людьми, поп-звездами, или с их образами, слепленными прессой.
В то же время, королева Елизавета была воспитана в абсолютно противоположном духе, и хотя в ее жизни тоже был и неудачный брак, и одиночество (а уж с монаршим одиночеством ничто не сравнится), ей и в голову не приходило сделать свою жизнь хоть сколько-нибудь публичной. Напротив, как и подобает монархине, она несла свое бремя одна и продолжает нести уже 60 лет. Безусловно, своим поведением, неумением "соответствовать" и держать себя в руках, Диана заслужила всеобщую нелюбовь членов королевской семьи - а кому понравится, когда тебя превращают во всеобщее, здесь даже всемирное, посмешище?
В своем фильме Фрирз затронул внутренний конфликт английской нации, конфликт закрытости и эмоциональности, противостояние консерватизма и поп-культуры, традиционализма и стремления к переменам. И он показал его через внутренний конфликт одного человека - Елизаветы, вынужденной ломать себя, свои принципы и внутренние установки ради общественных интересов.
Трудно судить, кто виноват в смерти Дианы и могла ли ее жизнь сложиться иначе (подозреваю, что не могла, учитывая, с каким азартом Диана играла в опасные игры с прессой и насколько она утеряла чувство собственного достоинства, вынеся свое и семейное "грязное белье" на всеобщее обозрение), но то, что смерть Дианы изменила многое в укладе целой нации - бесспорно.
Фильм мне показался очень достойной, хорошей драмой, отражающей все стороны описанного выше конфликта как человеческого, так и государственного порядка.
Миррен была на высоте, сыграла тонко, нюансировано и человечно. Майкл Шин, сыгравший Блэра, тоже понравился - мало того, что убедителен, но в нем узнаваемы блэровские повадки. Алекс Дженнингс удачно сыграл принца Чарльза - конформиста и внутренне слабого человека. Понравился Роджер Эллем, советник королевы, роль маленькая, но сыграна многомерно.
В общем, фильм на хорошую 4, однозначно лучше "Миссис Хендерсон". Насчет номинации на "Оскар" - возможно, были фильмы и более достойные, но по-своему "Королева" не хуже тех же "Отступников".
Мне лично несколько не хватило остроты конфликта, эмоций, но, учитывая скрытную природу главной героини и то, что большая часть действующих лиц живы и здравствуют, большей смелости ожидать и не стоило. Однозначно хороший фильм, ИМХО
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