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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Королева
Королева, 2006: актеры и роли
The Queen
Королева
2006 / Великобритания / Франция / Италия
6.9
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Королева, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Фрирз
Stephen Frears
В ролях
Хелен Миррен
Helen Mirren
Майкл Шин
Michael Sheen
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
Сильвия Симс
Sylvia Syms
Пол Барретт
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