Москва готовится к театральному сезону 2026–2027

Московское лето - затишье перед премьерами. Театры столицы уже раскрывают секреты афиш на грядущий театральный сезон. Рассказываем о том, что уже известно.

Некоторые современные театры России перестают жить в ритме сезонности и не ставят афишу на паузу круглый год. Однако лето все еще остается временем тишины на большинстве сцен. Часть Московских театров поднимут занавес после затишья в последние недели августа, остальные - в первой половине сентября.

Чего ждать от нового театрального сезона в Москве

Несмотря на то, что лето еще в самом разгаре, театры столицы начали объявлять о своих планах на сезон 2026–2027. Информацию они размещают на официальных сайтах и в социальных сетях.

Одним из первых новый творческий год начнет Театр на Таганке. Руководство заранее сформировало афишу, чтобы артисты могли планировать график - многие участвуют в других проектах, снимаются в кино. Сезон 26/27 на Таганке откроют сразу двумя премьерами: «Вестсайдская история» и «Дом Бернарды Альбы».

Сезон 26/27 на Таганке откроют в августе и сразу с премьер. 1 августа на основной сцене покажут «Героя нашего времени» - красивые костюмы и переосмысленная версия лермонтовской классики. На следующий день и уже на сцену на Факельном выйдет «Корова» - постановка по мотивам текста Андрея Платонова о любознательном подростке. Также в последний месяц лета покажут и другие премьеры: «Вестсайдская история» (4 августа), моноспектакль «Василий Уриевский. Моя жизнь в искусстве 2» (8 августа), «Дом Бернарда Альбы» (14 августа). Это далеко не полный список премьер сезона в Театре на Таганке.

Театр классического балета Касаткиной и Василёва открыл свой 61-й сезон в разгар лета - в июле. Интересно, что премьер афише пока нет, но планов и осеннюю программу они еще не объявили - ждем новостей.

Новая Опера готовится к запуску в сентябре просветительского цикла «Путеводитель по опере», а также к показу премьеры оперы «Макбет». Грядущей весной зрителям представят несколько ярких балетных историй. Например, постановку «Когда пыль осядет» от хореографа из Италии Якопо Годани.

Другие театры столицы тоже готовятся радовать своего зрителя премьерами. Так в Ленкоме расскажут историю «Великого комбинатора», в Театре Российской Армии представят «Идиота», а в «Модерне» покажут новую версию «Вишневого сада».

Как Большой театр готовится к старту сезона

Одним из самых долгожданных - артистами, зрителями, критиками - событием театральной России становится открытие сезона в Большом театре. Традиционно это происходит в начале сентябре и сезон 26/27 не станет исключением. Эта сцена остается показателем того, куда движется драматическое искусство в стране.

Финальные афиши многих театров еще формируются и уточняются. Позже мы поделимся полным списком премьер и расскажем об их особенностях.

Театральные премьеры для детей, подростков и их родителей в москве

В начале осени большую премьеру готовят на сцене Московского театра мюзикла - крупнейшей площадке, посвященной этому жанру. 10 сентября откроют сезон постановкой «Плакса». Это мюзикл, созданный по мотивам одноименного сериала на телеканале СТС. История о жизни Маши, ее непростых отношениях с родителями и сверстниками. С проблемами девочке-подростку помогает справиться музыка. Сопродюсером проекта выступает лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Многие роли исполнят те же артисты, которые задействованы в сериале.

Театральная лаборатория «КукLab» готовит сразу несколько сезонных сюрпризов для своих юных зрителей и их любознательных взрослых. Например, в конце августа смешную, но поучительную историю «Дама в шляпе» расскажет добрый клоун. Это сказка-притча о поиске мечты и веры в себя.

Государственный Кремлевский дворец тоже готовится удивлять. 24 ноября в Большом зале представят спектакль «Снежная королева» в исполнении артистов театра «Кремлевский балет». В этой версии главной и незримой героиней сказки будет сама любовь.

Еще не все театры Москвы объявили о планах на новый сезон. Киноафиша следит за обновлениями в афишах, чтобы рассказывать вам о главных премьерах сезона 2026/2027.