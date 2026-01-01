Спектакль Дом Бернарды Альбы

«Майкл»
Дом Бернарды Альбы
Билеты от 1500₽
Постановка
Театр на Таганке 18+
Режиссер Александр Карпушин
О спектакле

Премьера спектакля «Дом Бернарды Альбы» в театре на Таганке

На Малой сцене состоится премьера спектакля Александра Карпушина «Дом Бернарды Альбы» по мотивам пьесы Федерико Гарсиа Лорки.

История женских судьб

Что будет с женщинами, которые сгорают от желания близости и любви, но вынуждены похоронить свои мечты в молчаливой пустоте? В доме Бернарды Альбы объявлен строжайший траур. Восемь лет закрытых дверей и окон. Восемь лет жизни в стенах, где нельзя ни любить, ни дышать в полную силу, чтобы не навлечь тяжёлый позор на дом. Однако чем строже правила, тем сильнее желание их нарушить.

Атмосфера и содержание

Последняя завершённая пьеса испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки становится основой, на которой режиссёр Александр Карпушин строит собственную историю о женских судьбах. Густой воздух, накаленный напряжением, заменяет кислород, а любовь становится настоящим вызовом. Спектакль отличается аскетизмом формы и предельной эмоциональной силой, повествуя о людях, которые становятся теми, кем всегда боялись стать.

Мнение режиссера

Александр Карпушин делится своими мыслями: «Лорка — мой любимый поэт, и этот спектакль своего рода диалог с ним. Это продолжение и одновременно максимальная концентрация моего высказывания о том, как мы упускаем жизнь. Почему нам проще годами пережёвывать внутри себя какую-то старую боль вместо того, чтобы просто поговорить друг с другом и сказать самые важные и честные слова? Это же так просто и в то же время чертовски страшно. В итоге мы просто закрываемся, варимся в собственной боли, а потом она начинает из нас выплёскиваться на тех, кто рядом».

14 августа пятница
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 1500 ₽
10 сентября четверг
6 октября вторник
13 ноября пятница
