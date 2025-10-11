От Любимова до наших дней: жизнь Театра на Таганке

Судьба этой сцены никогда не была простой, но всегда — яркой. Спектакли, которые рождались на Таганке вызывали споры, скандалы, интриги, но никогда не оставляли равнодушными. Киноафиша рассказывает о важных вехах, спектаклях и людях в истории театра.

Значение Театра на Таганке в культурной жизни Москвы и России

Это один из самых знаменитых театров страны с богатой, насыщенной и интересной историей. На спектакли бывает сложно достать билеты, потому что их покупают не только жители Москвы, но и те, кто приезжает в гости в столицу. К тому же коллектив театра всегда рады принять лучшие сцены мира, так как уверены и в качестве постановок, и в профессионализме команды. На протяжении многих лет театр носил элитарный характер, потому что его постоянными зрителями были делегаты из других стран и “сливки” культурного общества эпохи Оттепели. Причина популярности была в авангардном подходе и свободном мышлении.

Театр на Таганке. Вручение премии «Своя Колея», 23.01.2012. Валерий Золотухин, Ирина Линдт и Никита Высоцкий. Источник: Legion-Media

С годами всё изменилось — сегодня перед сценой собирается самая разношерстная публика: те, кто глубоко погружён в культуру и “начинающие” зрители, лидеры крупных компаний и вчерашние студенты, мамы в декрете и их незамужние подруги.

Как появился театр на Таганке

Популярность театр обрёл не сразу. Как и то имя, под которым мы его знаем сегодня. Здание, где обитает коллектив театра, было построено в 1912 и предназначалось для большого кинозала и оркестра Электротеатра. Однако всё пошло немного не по плану.

Первая театральная страница в биографии здания была перевёрнута в 1917. Однако надолго коллективы в его стенах не задерживались, а сменяли друг друга через пару-тройку лет. Дольше всех — 24 года — сцена служила одному из филиалов Малого театра, который был создан, чтобы развлекать рабочий класс, трудившийся вблизи таганской площади. Иногда сцену передавали во власть вахтанговцев — в качестве площадки для экспериментов.

После войны, в 1946, филиал Малого переместился на Большую Ордынку. Здание на Таганке отошло новосозданному Театру драмы и комедии, у руля которого встал Александр Плотников. Свой творческий корабль он вёл по волнам эмоциональных и пафосных историй. В первые годы после войны это было нужно публике, и каждая постановка собирала аншлаги, но со временем зрителям хотелось иного, а режиссёр не был готов отказаться от своего курса. Это привело к тому, что в гардеробе и буфетах не стало очередей. В 1963 Плотников подал в отставку. Через год пост главного режиссёра занял Юрий Любимов, изменивший многое в отечественном театре. А тогда, о нём, артисте театра Вахтангова, говорила вся Москва — поводом была его первая режиссёрская работа «Добрый человек из Сезуана». Зрители скупали билеты и вновь, и вновь возвращались в зал. Критикам и представителям театрального сообщества стало ясно — в их среде новый гений.

После получения новой должности Любимов перенёс свою первую постановку в стены Театра на Таганке, а труппу пополнили его однокурсники, с которыми он когда-то делил роли. В новом статусе Юрий Петрович сказал художникам не указывать в афишах его прежних заслуг и побед, ведь он пошёл по новому пути — пути режиссёра. Театр под руководством Любимова превратился в место экспериментов, поиска и в пространство, где, любовь к искусству, кажется, была осязаема. В этой атмосфере формировалось поколение непохожих на прочих артистов — актёров-мыслителей, актёров-поэтов, актёров-творцов. Среди них — Владимир Высоцкий, Зинаида Славина, Валерий Золотухин, Вениамин Смехов и многие, многие другие.

Постановки, сотворённые им, — дерзкие, новаторские, порой шокирующие — находили отклик и в СССР, и далеко за его пределами. В 1983 году режиссёр даже был удостоен британской награды Evening Standard, что подтвердило масштаб его личности.

В 80-х, после того, как не стало Владимира Высоцкого, над театром стали летать вороны. Сначала сняли с показала спектакль, который был посвящён поэту — после нескольких показов текст предложили переработать: из 70 страниц со стихами Высоцкого разрешили оставить 7. Стоит ли говорить, что в таком виде постановка жить не могла. После под “правки” попали и другие спектакли, где слишком явно звучали вопросы, неудобные для режима. Труппа, ведомая Любимовым, слишком громко напоминала зрителю о праве человека думать и сомневаться. В 1984 — кульминация — Любимова лишили гражданства Советского Союза. Причиной стало откровенное интервью режиссёра, британскому отделению газеты The Times. Имя Юрия Петровича и все его регалии исчезли из афиш, но уже не по его воле.

Любимов продолжал создавать спектакли, но уже далеко за пределами страны — Израиль, США, Англия, Скандинавия, Франция — крупнейшие театральные сцены мира были рады с ним работать. Спустя пять лет после “отмены” Любимову вернули паспорт, а его имя снова стало частью жизни Таганки, где он занял роль худрука. В 2011 он ушёл из театра о собственной воле — после конфликта с актёрской труппой.

Режиссёр продолжил работать с другими театрами. И продолжал создавать постановки почти до конца жизни. В 94 возраста, он создал легендарных «Бесов» в театре Вахтангова. Год спустя — оперу «Князь Игорь» на исторической сцене Большого театра.

Режиссеры Юрий Любимов и Римас Туминас на репетиции в Театре Вахтангова, 2012. Источник: Legion-Media

Сегодня, даже спустя годы после его ухода — Любимова не стало в 2017 — кабинет режиссёра остаётся своеобразным сакральным местом Таганки. Его стены расписаны автографами поэтов, писателей, режиссёров, художников. Среди них Вознесенский, Питер Брук, Артур Миллер, Лоуренс Оливье, Андрей Тарковский и многие другие.

Спектакли Золотой эпохи Театра на Таганке

Один из главных спектаклей театра, о котором до сих пор вспоминают зрители, стал «Гамлет». Постановка родилась в 1971. Роль принца датского исполнял Владимир Высоцкий. В сети можно найти отрывки из этого спектакля, где видно, что его Гамлет мало похож на принца в классическом понимании и куда больше схож с обычным зрителем. Таким главного героя шекспировской трагедии увидел и сам артист, и Юрий Любимов, который стал известен на весь мир после этой работы — спектакль получил главный приз международного фестиваля «БИТЕФ». Главным в спектакле было именно то, что режиссёру удалось идеально подобрать артистов по типажу и дать им играть. Из декораций — лишь редкие предметы времён рыцарей и гора земли: “свежевырытая” могила.

Через пять лет после Гамлета Любимов взялся за «Мастера и Маргариту» — пытался много раньше, как только прочёл роман в 67-ом, но цензура не пропускала Булгакова. Даже после разрешения к постановке это было нелегко — финансирования на костюмы и декорации не выделили. Пришлось брать всё, что уже имелось в хранилищах — крест всё из того же «Гамлета», плаху — из спектакля «Пугачев». Когда (не без труда) постановку приняли, зрители — уже полюбившие булгаковскую историю и передававшие её из самиздата в самиздат — хлынули в залы, словно цунами. В месяц было больше 15 показов. Эту, первую в истории мировой сцены, постановку о Мастере и его Маргарите, до сих пор считают эталонной.

Узнать чуть больше о постановках, которые когда-то создавались на сцене Таганки можно на официальном сайте театра в разделе «Архивные спектакли».

Ещё один спектакль вошедший в историю — «Пугачев» по пьесе Сергея Есенина. Его Любимов создал ещё в 1967. Это был первый выход Владимира Высоцкого в театре — он играл беглого каторжанина по имени Хлопушка, который рвётся к своему “идолу” — предводителю войны Емельяну Пугачеву. И рвётся он в прямом смысле — Высоцкий был окутан толстыми цепями, за концы которых тянули другие артисты. Сцена была наклонена к зрителям и Владимир Семёнович будто нависал над ними. Спектакль стал для артиста судьбоносным. На один из показов пришла Марина Влади — его будущая жена — и была сражена его игрой.

«Преступление и наказание» — за этот текст Любимов брался шесть раз в разных странах. И каждый раз он будто тестировал зрителя на то, сколько в каждом от Раскольникова. “Таганская” версия родилась в 1983. Она, как и почти всё, что создавал режиссёр, была провокационной. И провокация начиналась с порога: войти в зал можно было лишь одним путём, который проходил рядом со сценой — у ног лежали восковые куклы, жертвы Родиона. Во время спектакля по залу бродили лучи прожекторов, подсвечивая публику и их пороки, а на сцене висели зеркала, в которых каждый мог видеть себя. Эта постановка стала последней для Любимова перед тем, как его лишили гражданства.

После возвращения режиссёр будто вновь переосмыслил своё отношение к родной сцене. Так в 1993 родился «Живаго (доктор)». В текст романа Бориса Пастернака Любимов вплёл рифмы Блока, Пушкина, Мандельштама. За эту постановку Юрий Петрович взялся по предложению Венского фестиваля театрального искусства, организаторам которого хотелось, чтобы режиссёр создал спектакль в память о композиторе Альфреде Шнитке. Главную роль в спектакле гениально исполнил Валерий Золотухин. Декорации — мрачны и минималистичны. По всей сцене были разбросаны лопаты, как символ перекопанной страны. И несмотря на то, что эпоха героев Пастернака была иной, это идеально вписывалось в реалии российских 90-х.

Труппа и репертуар Театра на Таганке сегодня

После возвращения Любимова в страну и в театр — это стало возможным благодаря тому, что Анатолий Эфрос, руководивший на тот момент труппой, инициировал написание коллективного письма от труппы театра к занявшему пост главы государства Михаилу Горбачёву — сцена снова стала авангардной и искала новые формы. Однако длилось это не долго. В 1987 Эфрос ушёл из жизни, и руководство театром перешло к Николаю Губенко. Со временем назревал конфликт, который к 92-му достиг своего апогея: было проведено тайное голосование, которое привело к расколу театра на две разных труппы. Через год возник новый коллектив — «Содружество актёров Таганки», занявший Новую сцену.

В 2011 Юрий Петрович окончательно покинул пост руководителя Таганки. Исполнять обязанности худрука поручили Валерию Золотухину, но через два года, по состоянию здоровья, он вынужден был отказаться от должности. В этот же период директором театра стал Владимир Флейшер, при котором был осуществлён масштабный проект «Группа юбилейного года» — событие к пятидесятилетнему юбилею театра. Снова ожили легендарные постановки, были проведены выставки архивных фотографий и другие акции. Это был не только праздник памяти, но и попытка переосмыслить прошлое театра.

С 2015 директором театра является актриса Ирина Апексимова. С первых же месяцев её работы стартовал проект «Репетиции», открывший двери всем желающим представить театру замыслы будущих спектаклей. Тогда эту инициативу признали проектом года на театральной премии «Московского комсомольца». проект живёт до сих пор, а репертуар Таганки пополнился благодаря ему новыми постановками.

При Апексимовой театр стал активно сотрудничать с режиссёрами среднего поколения, среди которых Константин Богомолов, Алексей Франдетти, Максим Диденко и многие другие. Параллельно театр взял курс на поиск новых пьес, имён и расширение музыкального направления. Результаты не заставили себя ждать: два спектакля Таганки — «Беги, Алиса, беги» (реж. М. Диденко, 2018) и мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» (А. Франдетти, 2017) — стали лауреатами «Золотой маски».

В 2021 — спустя три десятилетия после распада — было принято решение о воссоединении труппы. А уже в 2022-м к Театру на Таганке присоединился театр «АпАРТе», влившись в коллектив и образовав новую площадку, которая стала центром масштабного культурного проекта под названием «Ликбез» — молодые режиссёры берутся за пьесы советского времени и готовят эскизы всего за пару недель. В 2023 один из этих эскизов разросся до полноценного спектакля и вошёл в основную афишу театра — это постановка Анны Закусовой «Утиная охота».

Театр на Таганке — пространство, которое продолжает оставаться одним из ярких маяков российского искусства. С первого дня и с взглядом в будущее команда театра стремится к вечному поиску — новых форм, свежих интерпретаций, неожиданных жанров. Зритель не может быть уверен в том, что предстанет перед его глазами: в классику добавлены нотки авангардности, а эксперимент — возведён в ранг манифеста. В постановках появлялись сложные конструкции, применялись приёмы пантомимы, пластики и даже театра теней. Всё это меняло часто линейное восприятие театра.

Ещё одно важное, что было и есть у Таганки — театру везёт на артистов. Здесь, помимо уже упомянутых выше артистов, творили Леонид Филатов, Иван Бортник, Алла Демидова. В действующей труппе множество талантливых артистов, многие из которых известны не только сценическими, но и киноработами.

Сегодня театр на Таганке оберегает прошлое. В его интерьерах можно увидеть подлинные афиши знаковых спектаклей. Особое место занимает кабинет Юрия Любимова и память о великом режиссёре, показавшем, что театр может быть свободным от всех рамок.

Читайте также: