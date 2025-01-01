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Моя жизнь в искусстве. Василий Уриевский
Билеты от 1000₽
Киноафиша Моя жизнь в искусстве. Василий Уриевский

Спектакль Моя жизнь в искусстве. Василий Уриевский

16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Премьера моноспектакля «Моя жизнь в искусстве»

Театр на Таганке с радостью анонсирует премьеру уникального моноспектакля «Моя жизнь в искусстве» с участием артиста, музыканта и поэта Василия Уриевского.

Заглянуть за кулисы

«Я прямо сейчас, прямо здесь перед вами стою с гитарой и микрофоном. И где-то летит фоном моя жизнь в искусстве…»

Василий Уриевский приглашает зрителей в увлекательное путешествие по своему творческому пути. Он расскажет о своей любви к театру, о том, как случайные встречи и далёкие мечты стали реальностью. Спектакль стирает границы между сценой и залом, погружая зрителей в мир личных историй и творческих поисков.

Музыка и личные истории

В рамках вечера зрители смогут насладиться не только рассказом Уриевского, но и его музыкой. «Это как будто интервью, которого никогда не было и не будет. Интервью, в котором меня спросили: «Что для меня Таганка?»», — делится артист.

В основе моноспектакля лежит текст, написанный самим Василием. Это не пьеса, а скорее рассказ о мечте, о везении и о том, как он попал в Театр на Таганке. Уриевский также затрагивает волшебные переплетения людей и предметов, которые формируют его жизнь.

Режиссура

Спектакль поставил Эдгар Закарян, чей творческий подход и внимание к деталям обещают сделать этот вечер незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
19:00 от 1000 ₽
17 сентября
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
19:00 от 1000 ₽
10 октября
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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