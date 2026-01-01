Спектакль Идиот

Идиот
Театр Российской Армии 16+
Режиссер Павел Сафонов
В Центральном академическом театре Российской Армии состоится захватывающий спектакль по роману Фёдора Достоевского «Идиот». Режиссёр Павел Сафонов, известный своими нестандартными подходами, ставит задачу не просто адаптировать литературное произведение, а создать поэтическую атмосферу и увлекательные пластические переходы между сценами.

Спектакль сосредоточен на слове автора и поиске новых смысловых связей в тексте. Он будет интересен зрителям, которые ценят глубокую интерпретацию классики и поэтическое театральное оформление.

Павел Сафонов делится своими мыслями о работе над спектаклем: «Это роман непростой, таинственный, и мы будем искать, пробовать, рисковать. Будет много поэтических связей. Хочется ставить Достоевского не буквально, а открывать мир героев, искать поэтические, пластические, музыкальные переходы. Мы будем внимательны к слову автора, стремясь создать свою температуру и атмосферу, чтобы это действительно обжигало, попадало и давало силы и надежду. Несмотря на трагичность произведения, в нём много света».

Данный спектакль обещает стать настоящим событием для поклонников театра и любителей классической литературы, предоставляя возможность соприкоснуться с вечными темами через призму современного театрального искусства.

Июнь
2 июня вторник
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 1000 ₽

