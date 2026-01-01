Премьера спектакля «Корова» на Сцене на Факельном

На Сцене на Факельном состоится премьера спектакля «Корова», который ставит режиссёр Виктория Хомченко. Это постановка основана на одноимённом рассказе Андрея Платонова.

В центре сюжета — история маленького Васи Рубцова, который стремится узнать всё о мире вокруг. Он ловит бабочек, разглядывает лица в окнах поездов и дружит с коровой и телёнком. Но однажды его друзья исчезают, и Вася сталкивается с жестокой реальностью — не на все вопросы есть ответы.

Прошлое находит Васю, подсовывая обрывки воспоминаний, от которых невозможно избавиться. Теперь он должен заново пройти этот путь, собрав частички себя и любимых моментов. Спектакль «Корова» открывает мир, увиденный глазами ребёнка, и даёт возможность полюбить своё детство.

Работа Хомченко представляет собой остров детского воображения, где реальность наполняется яркими образами и сказками, хранящими культурный код. Режиссёр отмечает:

«Платонов — один из тех авторов, кто умеет видеть мир глазами ребёнка. Он точно улавливает момент, когда всё происходит впервые — это то время, которое хочется беречь, как самое драгоценное и сакральное. Для меня важно постараться передать этот первозданный мир. Мы взрослеем, но переживания детства никуда не исчезают: они лишь затаиваются и тянутся во взрослую жизнь. Часто за детской болью прячется любовь, а вместе с ней приходит понимание: все события прошлого — это часть нас».