Спектакль Плакса

Премьера мюзикла «Плакса» в Московском театре мюзикла

В Московском театре мюзикла (Пушкинская пл., 2) состоится долгожданная премьера мюзикла «Плакса». Этот уникальный проект, созданный в сотрудничестве театра и Сергея Жукова, начинается с истории о героине Маше, которая решает создать группу «Плакса» и пишет песни, что неожиданно меняет судьбы окружающих.

Сюжет мюзикла

Маша начинает писать песни, которые более чем просто музыка — их тексты и мелодии исполняют желания и помогают справляться с жизненными трудностями. Эти произведения становятся инструментом, способным не только объединить людей, но и изменить их жизни.

Создатели и творческая команда

Мюзикл «Плакса» основан на одноимённом сериале канала СТС. Музыкальным продюсером выступил Сергей Жуков, чья мелодия знакома миллионам. Важную роль в создании спектакля сыграли:

Автор идеи и музыкальный продюсер — Сергей Жуков

Либретто — Константин Рубинский

Режиссёр — Валерий Маркин

Хореограф — Сергей Мандрик

Команда проекта

Спектакль представлен под руководством:

Художественный руководитель — Михаил Швыдкой

Генеральный продюсер — Давид Смелянский

Генеральный директор — Александр Новиков

Продюсер мюзикла — Сергей Жуков

Мюзикл обещает стать настоящим событием для поклонников музыкальных постановок и фанатов творчества Сергея Жукова. Не пропустите возможность увидеть эту увлекательную историю о дружбе, первой любви и силе мечты!