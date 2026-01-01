Спектакль Плакса

Плакса
Постановка
Московский театр мюзикла 12+
Режиссер Валерий Маркин
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+
О спектакле

Премьера мюзикла «Плакса» в Московском театре мюзикла

В Московском театре мюзикла (Пушкинская пл., 2) состоится долгожданная премьера мюзикла «Плакса». Этот уникальный проект, созданный в сотрудничестве театра и Сергея Жукова, начинается с истории о героине Маше, которая решает создать группу «Плакса» и пишет песни, что неожиданно меняет судьбы окружающих.

Сюжет мюзикла

Маша начинает писать песни, которые более чем просто музыка — их тексты и мелодии исполняют желания и помогают справляться с жизненными трудностями. Эти произведения становятся инструментом, способным не только объединить людей, но и изменить их жизни.

Создатели и творческая команда

Мюзикл «Плакса» основан на одноимённом сериале канала СТС. Музыкальным продюсером выступил Сергей Жуков, чья мелодия знакома миллионам. Важную роль в создании спектакля сыграли:

  • Автор идеи и музыкальный продюсер — Сергей Жуков
  • Либретто — Константин Рубинский
  • Режиссёр — Валерий Маркин
  • Хореограф — Сергей Мандрик

Команда проекта

Спектакль представлен под руководством:

  • Художественный руководитель — Михаил Швыдкой
  • Генеральный продюсер — Давид Смелянский
  • Генеральный директор — Александр Новиков
  • Продюсер мюзикла — Сергей Жуков

Мюзикл обещает стать настоящим событием для поклонников музыкальных постановок и фанатов творчества Сергея Жукова. Не пропустите возможность увидеть эту увлекательную историю о дружбе, первой любви и силе мечты!

Сентябрь
10 сентября четверг
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
11 сентября пятница
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
12 сентября суббота
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
13 сентября воскресенье
14:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
15 сентября вторник
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
16 сентября среда
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
17 сентября четверг
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
18 сентября пятница
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
19 сентября суббота
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
20 сентября воскресенье
14:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
22 сентября вторник
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
23 сентября среда
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
24 сентября четверг
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
25 сентября пятница
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
27 сентября воскресенье
14:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
29 сентября вторник
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
30 сентября среда
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽

