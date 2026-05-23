Спектакль Вестсайдская история

Трагическая история любви на фоне уличных конфликтов

Сколько границ мы выстраиваем сами? Почему возводим стены между «своими» и «чужими»? Что, если по ту сторону окажется тот самый человек, которого мы ждали всю жизнь? Эти вопросы открывают мир спектакля, основанного на культовом кинофильме «Вестсайдская история» 1961 года.

Постановка происходит на фоне оживленных улиц Нью-Йорка середины XX века, где джаз и рок-н-ролл сливаются с хореографией крупнейшего оркестра в истории мюзиклов. Здесь, в кварталах Манхэттена, оживают шекспировские страсти. Хореография становится языком, на котором говорят о самом важном.

Произведение создано по одноименному бродвейскому мюзиклу композитора Леонарда Бернстайна, поэта Стивена Сондхайма и хореографа Джерома Роббинса. Спектакль привлекает внимание сочетанием кинематографического обаяния, серьезной драматургии и ритмически сложной музыки. В центре истории — Тони, романтический герой, ведомый предчувствием и интуитивным поиском настоящего чувства.

Комментарий режиссера

Эдгар Закарян, режиссёр постановки, делится: «Это тот редкий случай, когда мюзикл сочетает кинематографическое обаяние с серьёзной драматургией. Для меня важно сохранить тонкую, визуально и эмоционально выстроенную историю любви, бережно перенести на сцену и оживить тот культовый фильм, который мы полюбили».

