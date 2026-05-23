Спектакль Вестсайдская история

Вестсайдская история
Билеты от 1500₽
Постановка
Театр на Таганке 12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Трагическая история любви на фоне уличных конфликтов

Сколько границ мы выстраиваем сами? Почему возводим стены между «своими» и «чужими»? Что, если по ту сторону окажется тот самый человек, которого мы ждали всю жизнь? Эти вопросы открывают мир спектакля, основанного на культовом кинофильме «Вестсайдская история» 1961 года.

Знакомство с классикой

Постановка происходит на фоне оживленных улиц Нью-Йорка середины XX века, где джаз и рок-н-ролл сливаются с хореографией крупнейшего оркестра в истории мюзиклов. Здесь, в кварталах Манхэттена, оживают шекспировские страсти. Хореография становится языком, на котором говорят о самом важном.

Отведайте культуру мюзикла

Произведение создано по одноименному бродвейскому мюзиклу композитора Леонарда Бернстайна, поэта Стивена Сондхайма и хореографа Джерома Роббинса. Спектакль привлекает внимание сочетанием кинематографического обаяния, серьезной драматургии и ритмически сложной музыки. В центре истории — Тони, романтический герой, ведомый предчувствием и интуитивным поиском настоящего чувства.

Комментарий режиссера

Эдгар Закарян, режиссёр постановки, делится: «Это тот редкий случай, когда мюзикл сочетает кинематографическое обаяние с серьёзной драматургией. Для меня важно сохранить тонкую, визуально и эмоционально выстроенную историю любви, бережно перенести на сцену и оживить тот культовый фильм, который мы полюбили».

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей театральной интерпретации, которая заставляет задуматься о важных вопросах жизни и любви на фоне динамичных событий!

Режиссер
Эдгар Закарян
В ролях
Иван Коряковский
Никита Лучихин
Роман Серков
Алексей Финаев-Николотов
Александр Зарядин

4 августа вторник
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 1500 ₽
5 августа среда
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 1500 ₽
17 сентября четверг
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 1500 ₽
19 сентября суббота
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 1500 ₽
17 октября суббота
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 1500 ₽
18 октября воскресенье
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 1500 ₽
18 ноября среда
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 1500 ₽
19 ноября четверг
19:00
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
от 1500 ₽

