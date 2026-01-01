Спектакль Герой нашего времени

Спектакль по мотивам романа Лермонтова в театре на Таганке

В Театре на Таганке состоится постановка спектакля по мотивам знаменитого романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» в интерпретации режиссера Сергея Тонышева. Главный герой — Григорий Печорин, легендарная фигура русской литературы, в окружении его ярких соперников: Максим Максимыч, Бэла и княжна Мери.

Чувственная территория героя

Сергей Тонышев, известный своей предыдущей работой над «Героем нашего времени», ставит перед собой цель сосредоточить внимание на внутренних переживаниях героя. В спектакле будут исследоваться тонкие нити взаимодействия мятежности и легкости, присущие характеру Печорина.

Многоголосие романа

Лермонтов создал уникальный портрет своего героя через множество голосов, знакомых с Печориным. Каждый из персонажей романа — это новый взгляд на героя, который может вызывать восхищение, непонимание или желание разгадать его тайны.

Столкновение эмоций

Режиссура Тонышева акцентирует на противоречивой природе Печорина. Дневниковые записи и воспоминания, заполненные легкостью, теряются среди тяжелых моментов, создавая интенсивное эмоциональное напряжение: от легкости белых лепестков черешни до сильных эх выстрелов. Это противоречие обнажает суть «героя нашего времени».

Мир парадоксов

По словам Сергея Тонышева: «Кто такой Печорин? У Лермонтова само название романа — уже ирония, игра. Печорин — это невероятный парадокс. В его доходчивом смехе над людьми кроется глубокая empathia к их чувствам. Каждый шаг, каждое действие — это танец между смеясь и переживаниями, которые он вызывает в других».

Живое искусство

Тонышев стремится создать спектакль, в котором зрители смогут ощутить бурю чувств, переданную Лермонтовым. Зрителям будет предложено задать себе важные вопросы: возможно ли раскаяние? Возможно ли прощение? Этот спектакль обещает стать живым и резонирующим событием на театральной сцене.