Вишневый сад
Постановка
Модерн 12+
О спектакле

Вишневый сад: классика в театре «Модерн»

Спектакль «Вишневый сад» отмечает десятилетие обновленного театра «Модерн» под руководством Юрия Грымова. Это знаковое произведение Александра Пушкина продолжает оставаться актуальным и востребованным на сценах всего мира.

«Вишневый сад» — это не просто классическая драма. Это одна из самых известных пьес А. П. Чехова, символизирующая целую эпоху в русской литературе. Редкий режиссер обходил стороной этот шедевр, и каждый новый подход к нему открывает зрителю новые грани произведения.

Постановка в театре «Модерн»

В этом спектакле театр «Модерн» ставит перед собой задачу исследовать человеческие чувства и глубокие переживания, связанные с настоящей жизнью, любовью и надеждой. Юрий Грымов обещает представить «Вишневый сад» как настоящее художественное явление, где зрители смогут ощутить всю силу русского слова и глубину человеческой души.

Постановка насыщена эмоциями и заставляет задуматься о вечных вопросах, с которыми сталкивается каждое поколение. Этот спектакль пронзает до глубины души, открывая перед зрителями незнакомые ранее горизонты.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события в театре «Модерн». Вас ждёт незабываемый вечер, полный высоких эмоций и глубоких размышлений!

Режиссер
Юрий Грымов
В ролях
Людмила Погорелова
Александра Плетнева
Василиса Кашуба
Марианна Канивец
Юрий Анпилогов

Июнь
Июль
5 июня пятница
19:00
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
от 2500 ₽
6 июня суббота
18:00
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
от 2500 ₽
26 июня пятница
19:00
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
от 2500 ₽
1 июля среда
19:00
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
от 3500 ₽

Фотографии

