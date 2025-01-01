В 5 сезоне сериала «Симпсоны» действие вновь развернется в провинциальном Спрингфилде, где проживает типичная американская пара с тремя детьми. Героев ждут новые испытания, которые порадуют всех поклонников острой сатиры. Гомер рассказывает о том, как в молодости выступал на сцене с музыкальной группой, а его сын Барт получает угрозы от находящегося за решеткой Сайдшоу Боба. На АЭС приезжает комиссия с внеочередной проверкой, после чего Бернс предается ностальгическим воспоминаниям о детстве, когда его главным богатством был обычный плюшевый мишка.