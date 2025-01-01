Menu
The Simpsons 1989, season 5

The Simpsons 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 30 September 1993
Production year 1993
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"The Simpsons" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Симпсоны» действие вновь развернется в провинциальном Спрингфилде, где проживает типичная американская пара с тремя детьми. Героев ждут новые испытания, которые порадуют всех поклонников острой сатиры. Гомер рассказывает о том, как в молодости выступал на сцене с музыкальной группой, а его сын Барт получает угрозы от находящегося за решеткой Сайдшоу Боба. На АЭС приезжает комиссия с внеочередной проверкой, после чего Бернс предается ностальгическим воспоминаниям о детстве, когда его главным богатством был обычный плюшевый мишка.

Series rating

8.7
Rate 17 votes
Homer's Barbershop Quartet
Season 5 Episode 1
30 September 1993
Cape Feare
Season 5 Episode 2
7 October 1993
Homer Goes to College
Season 5 Episode 3
14 October 1993
Rosebud
Season 5 Episode 4
21 October 1993
Treehouse of Horror IV
Season 5 Episode 5
28 October 1993
Marge on the Lam
Season 5 Episode 6
4 November 1993
Bart's Inner Child
Season 5 Episode 7
11 November 1993
Boy-Scoutz 'n the Hood
Season 5 Episode 8
18 November 1993
The Last Temptation of Homer
Season 5 Episode 9
9 December 1993
$pringfield (or, How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling)
Season 5 Episode 10
16 December 1993
Homer the Vigilante
Season 5 Episode 11
6 January 1994
Bart Gets Famous
Season 5 Episode 12
3 February 1994
Homer and Apu
Season 5 Episode 13
10 February 1994
Lisa vs. Malibu Stacy
Season 5 Episode 14
17 February 1994
Deep Space Homer
Season 5 Episode 15
24 February 1994
Homer Loves Flanders
Season 5 Episode 16
17 March 1994
Bart Gets an Elephant
Season 5 Episode 17
31 March 1994
Burns' Heir
Season 5 Episode 18
14 April 1994
Sweet Seymour Skinner's Baadasssss Song
Season 5 Episode 19
28 April 1994
The Boy Who Knew Too Much
Season 5 Episode 20
5 May 1994
Lady Bouvier's Lover
Season 5 Episode 21
12 May 1994
Secrets of a Successful Marriage
Season 5 Episode 22
19 May 1994
