В 30 сезоне сериала «Симпсоны» наиболее узнаваемая американская семейка возвращается на экраны с новой порцией юмора. Вы узнаете, сумел ли Барт выжить после комы, а также станете свидетелями очередного кризиса в супружеской жизни Мардж и Гомера. Кроме того, в мультфильме приняли участие звезды шоу-бизнеса — от Билли Айкнера и Джей Кей Симмонса до Галь Гадот. Пародируются классические фильмы, телесериалы и реалити-шоу, знакомые миллионам зрителям со всех уголков планеты. Скучать точно не придется!