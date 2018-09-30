Menu
Season premiere 30 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 23
Runtime 11 hours 30 minutes
"The Simpsons" season 30 description

В 30 сезоне сериала «Симпсоны» наиболее узнаваемая американская семейка возвращается на экраны с новой порцией юмора. Вы узнаете, сумел ли Барт выжить после комы, а также станете свидетелями очередного кризиса в супружеской жизни Мардж и Гомера. Кроме того, в мультфильме приняли участие звезды шоу-бизнеса — от Билли Айкнера и Джей Кей Симмонса до Галь Гадот. Пародируются классические фильмы, телесериалы и реалити-шоу, знакомые миллионам зрителям со всех уголков планеты. Скучать точно не придется!

Series rating

8.7
Rate 17 votes
Bart's Not Dead
Season 30 Episode 1
30 September 2018
Heartbreak Hotel
Season 30 Episode 2
7 October 2018
My Way or the Highway to Heaven
Season 30 Episode 3
14 October 2018
Treehouse of Horror XXIX
Season 30 Episode 4
21 October 2018
Baby You Can't Drive My Car
Season 30 Episode 5
4 November 2018
From Russia Without Love
Season 30 Episode 6
11 November 2018
Werking Mom
Season 30 Episode 7
18 November 2018
Krusty the Clown
Season 30 Episode 8
25 November 2018
Daddicus Finch
Season 30 Episode 9
2 December 2018
'Tis the 30th Season
Season 30 Episode 10
9 December 2018
Mad About the Toy
Season 30 Episode 11
6 January 2019
The Girl on the Bus
Season 30 Episode 12
13 January 2019
I'm Dancing as Fat as I Can
Season 30 Episode 13
10 February 2019
The Clown Stays in the Picture
Season 30 Episode 14
17 February 2019
101 Mitigations
Season 30 Episode 15
3 March 2019
I Want You (She's So Heavy)
Season 30 Episode 16
10 March 2019
E My Sports
Season 30 Episode 17
17 March 2019
Bart vs. Itchy & Scratchy
Season 30 Episode 18
24 March 2019
Girl's in the Band
Season 30 Episode 19
31 March 2019
I'm Just a Girl Who Can't Say D'oh
Season 30 Episode 20
7 April 2019
D'oh Canada
Season 30 Episode 21
28 April 2019
Woo-Hoo Dunnit
Season 30 Episode 22
5 May 2019
Crystal Blue-Haired Persuasion
Season 30 Episode 23
12 May 2019
