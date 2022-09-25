Menu
The Simpsons 1989, season 34

The Simpsons season 34 poster
Kinoafisha TV Shows The Simpsons Seasons Season 34

The Simpsons 16+
Original title Season 34
Title Сезон 34
Season premiere 25 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"The Simpsons" season 34 description

В 34 сезоне сериала «Симпсоны» увлекательные приключения обитателей Спрингфилда продолжаются. Герои по-прежнему сталкиваются со многими проблемами, знакомыми любому среднестатистическому американцу, и попадают в комичные ситуации, из которых им приходится в срочном порядке искать выход. Напомним, в предыдущем сезоне мистер Бернс сотрудничает с дерзким молодым футболистом Грейсоном Мазерсом, который принимает участие в съемках рекламного ролика бренди. Спортсмен ведет неподобающий образ жизни, но Мардж мужественно сражается с его пороками и пытается внушить парню уважение к традиционным ценностям.

Series rating

9.3
8.6 IMDb
The Simpsons List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
Season 33
Season 34
Season 35
Season 36
Season 37
Season 38
Season 39
Season 40
Habeas Tortoise
Season 34 Episode 1
25 September 2022
One Angry Lisa
Season 34 Episode 2
2 October 2022
Lisa the Boy Scout
Season 34 Episode 3
9 October 2022
The King of Nice
Season 34 Episode 4
16 October 2022
Not It
Season 34 Episode 5
23 October 2022
Treehouse of Horror XXXIII
Season 34 Episode 6
30 October 2022
From Beer to Paternity
Season 34 Episode 7
13 November 2022
Step Brother from the Same Planet
Season 34 Episode 8
20 November 2022
When Nelson Met Lisa
Season 34 Episode 9
27 November 2022
Game Done Changed
Season 34 Episode 10
4 December 2022
Top Goon
Season 34 Episode 11
11 December 2022
My Life as a Vlog
Season 34 Episode 12
1 January 2023
The Many Saints of Springfield
Season 34 Episode 13
19 February 2023
Carl Carlson Rides Again
Season 34 Episode 14
26 February 2023
Bartless
Season 34 Episode 15
5 March 2023
Hostile Kirk Place
Season 34 Episode 16
12 March 2023
Pin Gal
Season 34 Episode 17
19 March 2023
Fan-ily Feud
Season 34 Episode 18
23 April 2023
Write Off This Episode
Season 34 Episode 19
30 April 2023
The Very Hungry Caterpillars
Season 34 Episode 20
7 May 2023
Clown V. Board of Education
Season 34 Episode 21
14 May 2023
Homer's Adventures Through the Windshield Glass
Season 34 Episode 22
21 May 2023
TV series release schedule
