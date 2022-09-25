В 34 сезоне сериала «Симпсоны» увлекательные приключения обитателей Спрингфилда продолжаются. Герои по-прежнему сталкиваются со многими проблемами, знакомыми любому среднестатистическому американцу, и попадают в комичные ситуации, из которых им приходится в срочном порядке искать выход. Напомним, в предыдущем сезоне мистер Бернс сотрудничает с дерзким молодым футболистом Грейсоном Мазерсом, который принимает участие в съемках рекламного ролика бренди. Спортсмен ведет неподобающий образ жизни, но Мардж мужественно сражается с его пороками и пытается внушить парню уважение к традиционным ценностям.