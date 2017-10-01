Menu
The Simpsons 1989, season 29

The Simpsons 16+
Original title Season 29
Title Сезон 29
Season premiere 22 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"The Simpsons" season 29 description

В 29 сезоне сериала «Симпсоны» в магическом мире Средневековья мать Мардж стала Ледяным Ходоком. Единственная возможность Гомеру добыть лекарственный препарат для нее — заставить Лизу прибегнуть к запрещенным ритуалам. Когда монарх узнал об этом, он совершил похищение Лизы. Гомеру придется организовать восстание феодалов, чтобы вызволить ее. А Мардж и Лиза решили превратить тяжелый опыт, пережитый Лизой, в настоящий бестселлер, по сценарию которого на Бродвее поставят мюзикл. Однако во время написания произведения у авторов возникают неразрешимые творческие разногласия.

Series rating

8.7
Rate 17 votes
Springfield of Dreams: The Legend of Homer Simpson
Season 29 Episode 0
22 October 2017
The Serfsons
Season 29 Episode 1
1 October 2017
Springfield Splendor
Season 29 Episode 2
8 October 2017
Whistler's Father
Season 29 Episode 3
15 October 2017
Treehouse of Horror XXVIII
Season 29 Episode 4
22 October 2017
Grampy Can Ya Hear Me
Season 29 Episode 5
5 November 2017
The Old Blue Mayor She Ain't What She Used to Be
Season 29 Episode 6
12 November 2017
Singin' in the Lane
Season 29 Episode 7
19 November 2017
Mr. Lisa's Opus
Season 29 Episode 8
3 December 2017
Gone Boy
Season 29 Episode 9
10 December 2017
Haw-Haw Land
Season 29 Episode 10
7 January 2018
Frink Gets Testy
Season 29 Episode 11
14 January 2018
Homer is Where the Art Isn't
Season 29 Episode 12
18 March 2018
3 Scenes Plus a Tag from a Marriage
Season 29 Episode 13
25 March 2018
Fears of a Clown
Season 29 Episode 14
1 April 2018
No Good Read Goes Unpunished
Season 29 Episode 15
8 April 2018
King Leer
Season 29 Episode 16
15 April 2018
Lisa Gets the Blues
Season 29 Episode 17
22 April 2018
Forgive and Regret
Season 29 Episode 18
29 April 2018
Left Behind
Season 29 Episode 19
6 May 2018
Throw Grampa from the Dane
Season 29 Episode 20
13 May 2018
Flanders' Ladder
Season 29 Episode 21
20 May 2018
