В 29 сезоне сериала «Симпсоны» в магическом мире Средневековья мать Мардж стала Ледяным Ходоком. Единственная возможность Гомеру добыть лекарственный препарат для нее — заставить Лизу прибегнуть к запрещенным ритуалам. Когда монарх узнал об этом, он совершил похищение Лизы. Гомеру придется организовать восстание феодалов, чтобы вызволить ее. А Мардж и Лиза решили превратить тяжелый опыт, пережитый Лизой, в настоящий бестселлер, по сценарию которого на Бродвее поставят мюзикл. Однако во время написания произведения у авторов возникают неразрешимые творческие разногласия.