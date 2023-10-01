Menu
The Simpsons 1989, season 35

The Simpsons 16+
Original title Season 35
Title Сезон 35
Season premiere 1 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"The Simpsons" season 35 description

В 35 сезоне сериала «Симпсоны» продолжаются веселые приключения американской семейки, живущей в Спрингфилде. Напомним, в предыдущем сезоне после унижения на городском собрании глава семейства Гомер ищет признания в интернет-группе по поиску пропавшей черепахи. Однако находит нечто гораздо более зловещее. Тем временем Лизу вызывают в качестве присяжной в зал суда, а ее матушка Мардж становится буквально одержима своим велотренажером. Правда, вскоре ей становится не до фитнеса. Мардж берут на работу в качестве продюсера нового ток-шоу. Вскоре она понимает, что проект является нескончаемым кошмаром.

8.7
Homer's Crossing
Season 35 Episode 1
1 October 2023
A Mid-Childhood Night's Dream
Season 35 Episode 2
8 October 2023
McMansion & Wife
Season 35 Episode 3
22 October 2023
Thirst Trap: A Corporate Love Story
Season 35 Episode 4
29 October 2023
Treehouse of Horror XXXIV
Season 35 Episode 5
5 November 2023
Iron Marge
Season 35 Episode 6
12 November 2023
It's a Blunderful Life
Season 35 Episode 7
19 November 2023
Ae Bonny Romance
Season 35 Episode 8
3 December 2023
Murder, She Boat
Season 35 Episode 9
17 December 2023
Do The Wrong Thing
Season 35 Episode 10
24 December 2023
Frinkenstein's Monster
Season 35 Episode 11
18 February 2024
Lisa Gets an F1
Season 35 Episode 12
25 February 2024
Clan of the Cave Mom
Season 35 Episode 13
24 March 2024
Night of the Living Wage
Season 35 Episode 14
7 April 2024
Cremains of the Day
Season 35 Episode 15
21 April 2024
The Tell-Tale Pants
Season 35 Episode 16
5 May 2024
The Tipping Point
Season 35 Episode 17
12 May 2024
Bart's Brain
Season 35 Episode 18
19 May 2024
