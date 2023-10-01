В 35 сезоне сериала «Симпсоны» продолжаются веселые приключения американской семейки, живущей в Спрингфилде. Напомним, в предыдущем сезоне после унижения на городском собрании глава семейства Гомер ищет признания в интернет-группе по поиску пропавшей черепахи. Однако находит нечто гораздо более зловещее. Тем временем Лизу вызывают в качестве присяжной в зал суда, а ее матушка Мардж становится буквально одержима своим велотренажером. Правда, вскоре ей становится не до фитнеса. Мардж берут на работу в качестве продюсера нового ток-шоу. Вскоре она понимает, что проект является нескончаемым кошмаром.