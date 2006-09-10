В 18 сезоне сериала «Симпсоны» Лиза стала общаться с сыном Жирного Тони Майклом Де Амико. Жирный Тони позвал семейку Симпсонов в гости в знак почтения. За столом оказалось, что Майкл хочет стать кулинаром, а вот продолжать семейное дело не намерен. Приспешники Жирного Тони выразили желание, чтобы Майкл выступил в качестве их лидера, но когда он отказался, это место досталось Гомеру. Тем временем Барт превратил траурную церемонию в настоящий хаос, и его родители вынуждены были объясняться за сына с разъяренной толпой. Гомер и Мардж обратились за помощью к детскому психиатру. Он посоветовал Барту игру на барабанах.