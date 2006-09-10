Menu
The Simpsons 1989, season 18

The Simpsons season 18 poster
Kinoafisha TV Shows The Simpsons Seasons Season 18

The Simpsons 16+
Original title Season 18
Title Сезон 18
Season premiere 10 September 2006
Production year 2006
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"The Simpsons" season 18 description

В 18 сезоне сериала «Симпсоны» Лиза стала общаться с сыном Жирного Тони Майклом Де Амико. Жирный Тони позвал семейку Симпсонов в гости в знак почтения. За столом оказалось, что Майкл хочет стать кулинаром, а вот продолжать семейное дело не намерен. Приспешники Жирного Тони выразили желание, чтобы Майкл выступил в качестве их лидера, но когда он отказался, это место досталось Гомеру. Тем временем Барт превратил траурную церемонию в настоящий хаос, и его родители вынуждены были объясняться за сына с разъяренной толпой. Гомер и Мардж обратились за помощью к детскому психиатру. Он посоветовал Барту игру на барабанах.

Series rating

8.7
Rate 17 votes
The Mook, the Chef, the Wife and Her Homer
Season 18 Episode 1
10 September 2006
Jazzy and the Pussycats
Season 18 Episode 2
17 September 2006
Please Homer, Don't Hammer 'em
Season 18 Episode 3
24 September 2006
Treehouse of Horror XVII
Season 18 Episode 4
5 November 2006
GI (Annoyed Grunt)
Season 18 Episode 5
12 November 2006
Moe 'N' a Lisa
Season 18 Episode 6
19 November 2006
Ice Cream of Margie (With the Light Blue Hair)
Season 18 Episode 7
26 November 2006
The Haw-Hawed Couple
Season 18 Episode 8
10 December 2006
Kill Gil (Parts I & II)
Season 18 Episode 9
17 December 2006
The Wife Aquatic
Season 18 Episode 10
7 January 2007
Revenge is a Dish Best Served Three Times
Season 18 Episode 11
28 January 2007
Little Big Girl
Season 18 Episode 12
11 February 2007
Springfield Up
Season 18 Episode 13
18 February 2007
Yokel Chords
Season 18 Episode 14
4 March 2007
Rome-old and Juli-eh
Season 18 Episode 15
11 March 2007
Homerazzi
Season 18 Episode 16
25 March 2007
Marge Gamer
Season 18 Episode 17
22 April 2007
The Boys of Bummer
Season 18 Episode 18
29 April 2007
Crook and Ladder
Season 18 Episode 19
6 May 2007
Stop or My Dog Will Shoot
Season 18 Episode 20
13 May 2007
24 Minutes
Season 18 Episode 21
20 May 2007
You Kent Always Say What You Want
Season 18 Episode 22
20 May 2007
