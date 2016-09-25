В 28 сезоне сериала «Симпсоны» из-за новой скульптуры в центре города Спрингфилд полностью уничтожен. Симпсоны попросили о помощи самого состоятельного человека в городе – мистера Бернса. В его силах провести восстановительные работы. Мужчина готов сделать это, но взамен хочет поставить спектакль на центральной площади. Бернс жаждет перебороть плохие воспоминания из детства, поскольку, будучи совсем маленьким, он получил неудачный опыт публичного выступления. Затем мистер Бернс осваивает новые технологии. Он хочет завести семью в виртуальной реальности. Для этого ему вновь понадобились Симпсоны.