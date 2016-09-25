Menu
The Simpsons 1989, season 28

The Simpsons 16+
Original title Season 28
Title Сезон 28
Season premiere 25 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"The Simpsons" season 28 description

В 28 сезоне сериала «Симпсоны» из-за новой скульптуры в центре города Спрингфилд полностью уничтожен. Симпсоны попросили о помощи самого состоятельного человека в городе – мистера Бернса. В его силах провести восстановительные работы. Мужчина готов сделать это, но взамен хочет поставить спектакль на центральной площади. Бернс жаждет перебороть плохие воспоминания из детства, поскольку, будучи совсем маленьким, он получил неудачный опыт публичного выступления. Затем мистер Бернс осваивает новые технологии. Он хочет завести семью в виртуальной реальности. Для этого ему вновь понадобились Симпсоны.

Series rating

8.7
Rate 17 votes
Monty Burns' Fleeing Circus
Season 28 Episode 1
25 September 2016
Friends and Family
Season 28 Episode 2
2 October 2016
The Town
Season 28 Episode 3
9 October 2016
Treehouse of Horror XXVII
Season 28 Episode 4
16 October 2016
Trust But Clarify
Season 28 Episode 5
23 October 2016
There Will Be Buds
Season 28 Episode 6
6 November 2016
Havana Wild Weekend
Season 28 Episode 7
13 November 2016
Dad Behavior
Season 28 Episode 8
20 November 2016
The Last Traction Hero
Season 28 Episode 9
4 December 2016
The Nightmare After Krustmas
Season 28 Episode 10
11 December 2016
Pork & Burns
Season 28 Episode 11
8 January 2017
The Great Phatsby, Part One
Season 28 Episode 12
15 January 2017
The Great Phatsby, Part Two
Season 28 Episode 13
15 January 2017
Fatzcarraldo
Season 28 Episode 14
12 February 2017
The Cad and the Hat
Season 28 Episode 15
19 February 2017
Kamp Krustier
Season 28 Episode 16
5 March 2017
22 for 30
Season 28 Episode 17
12 March 2017
A Father's Watch
Season 28 Episode 18
19 March 2017
Caper Chase
Season 28 Episode 19
2 April 2017
Looking for Mr. Goodbart
Season 28 Episode 20
30 April 2017
Moho House
Season 28 Episode 21
7 May 2017
Dogtown
Season 28 Episode 22
21 May 2017
