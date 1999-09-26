В 11 сезоне сериала «Симпсоны» приключения веселой семейки и других обитателей Спрингфилда продолжаются. Гомер и Мардж приходят на предпремьерный показ ремейка картины Мела Гибсона 1939 года «Мистер Смит едет в Вашингтон». Гомеру картина не нравится. Вместо того чтобы вступить с ним в полемику, Гибсон нанимает его консультантом по написанию сценария. Совместными усилиями Мел и Гомер делают из картины настоящий триллер. Тем временем Барта поймали с поличным за асоциальным поведением. Родители начали пичкать его медикаментами. Сначала он превратился в послушного ребенка, но позже проявились побочные эффекты...