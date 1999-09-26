Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Simpsons 1989, season 11

The Simpsons season 11 poster
Kinoafisha TV Shows The Simpsons Seasons Season 11

The Simpsons 16+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 26 September 1999
Production year 1999
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"The Simpsons" season 11 description

В 11 сезоне сериала «Симпсоны» приключения веселой семейки и других обитателей Спрингфилда продолжаются. Гомер и Мардж приходят на предпремьерный показ ремейка картины Мела Гибсона 1939 года «Мистер Смит едет в Вашингтон». Гомеру картина не нравится. Вместо того чтобы вступить с ним в полемику, Гибсон нанимает его консультантом по написанию сценария. Совместными усилиями Мел и Гомер делают из картины настоящий триллер. Тем временем Барта поймали с поличным за асоциальным поведением. Родители начали пичкать его медикаментами. Сначала он превратился в послушного ребенка, но позже проявились побочные эффекты...

Series rating

8.7
Rate 17 votes
The Simpsons List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
Season 33
Season 34
Season 35
Season 36
Season 37
Season 38
Season 39
Season 40
Beyond Blunderdome
Season 11 Episode 1
26 September 1999
Brother's Little Helper
Season 11 Episode 2
3 October 1999
Guess Who's Coming to Criticize Dinner
Season 11 Episode 3
24 October 1999
Treehouse of Horror X
Season 11 Episode 4
31 October 1999
E-I-E-I-(Annoyed Grunt)
Season 11 Episode 5
7 November 1999
Hello Gutter, Hello Fadder
Season 11 Episode 6
14 November 1999
Eight Misbehavin
Season 11 Episode 7
21 November 1999
Take My Wife, Sleaze
Season 11 Episode 8
28 November 1999
Grift of the Magi
Season 11 Episode 9
19 December 1999
Little Big Mom
Season 11 Episode 10
9 January 2000
Faith Off
Season 11 Episode 11
16 January 2000
The Mansion Family
Season 11 Episode 12
23 January 2000
Saddlesore Galactica
Season 11 Episode 13
6 February 2000
Alone Again Natura-Diddily
Season 11 Episode 14
13 February 2000
Missionary Impossible
Season 11 Episode 15
20 February 2000
Pygmoelian
Season 11 Episode 16
27 February 2000
Bart to the Future
Season 11 Episode 17
19 March 2000
Days of Wine and D'Ohses
Season 11 Episode 18
9 April 2000
Kill the Alligator and Run
Season 11 Episode 19
30 April 2000
Last Tap Dance in Springfield
Season 11 Episode 20
7 May 2000
It's a Mad, Mad, Mad, Mad Marge
Season 11 Episode 21
14 May 2000
Behind the Laughter
Season 11 Episode 22
21 May 2000
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more