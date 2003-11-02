Menu
The Simpsons 1989, season 15

The Simpsons season 15 poster
Original title Season 15
Title Сезон 15
Season premiere 2 November 2003
Production year 2003
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"The Simpsons" season 15 description

В 15 сезоне сериала «Симпсоны» в жизни Гомера происходят очередные перемены. На свободу выходит его матушка Мона, осужденная за убийство в 60-е годы. Вскоре после этого на нее начинает охоту мистер Бернс, мечтающий поквитаться с семейкой. Между тем Лиза становится президентом ученического совета и организует забастовку, тогда как Барт находит деньги для отправки Эйба в Великобританию. Домохозяйка Мардж вступает в конфликт со взрослыми бездетными парами Спрингфилда. Сумеют ли Симпсоны выпутаться из неприятностей?

Treehouse of Horror XIV
Season 15 Episode 1
2 November 2003
My Mother the Carjacker
Season 15 Episode 2
9 November 2003
The President Wore Pearls
Season 15 Episode 3
16 November 2003
The Regina Monologues
Season 15 Episode 4
23 November 2003
The Fat and the Furriest
Season 15 Episode 5
30 November 2003
Today I Am a Klown
Season 15 Episode 6
7 December 2003
'Tis the Fifteenth Season
Season 15 Episode 7
14 December 2003
Marge vs. Singles, Seniors, Childless Couples and Teens, and Gays
Season 15 Episode 8
4 January 2004
I, (Annoyed Grunt)-Bot
Season 15 Episode 9
11 January 2004
Diatribe of a Mad Housewife
Season 15 Episode 10
25 January 2004
Margical History Tour
Season 15 Episode 11
8 February 2004
Milhouse Doesn't Live Here Anymore
Season 15 Episode 12
15 February 2004
Smart & Smarter
Season 15 Episode 13
22 February 2004
The Ziff Who Came to Dinner
Season 15 Episode 14
14 March 2004
Co-Dependent's Day
Season 15 Episode 15
21 March 2004
Wandering Juvie
Season 15 Episode 16
28 March 2004
My Big Fat Geek Wedding
Season 15 Episode 17
18 April 2004
Catch 'Em If You Can
Season 15 Episode 18
25 April 2004
Simple Simpson
Season 15 Episode 19
2 May 2004
The Way We Weren't
Season 15 Episode 20
9 May 2004
Bart-Mangled Banner
Season 15 Episode 21
16 May 2004
Fraudcast News
Season 15 Episode 22
23 May 2004
