В 15 сезоне сериала «Симпсоны» в жизни Гомера происходят очередные перемены. На свободу выходит его матушка Мона, осужденная за убийство в 60-е годы. Вскоре после этого на нее начинает охоту мистер Бернс, мечтающий поквитаться с семейкой. Между тем Лиза становится президентом ученического совета и организует забастовку, тогда как Барт находит деньги для отправки Эйба в Великобританию. Домохозяйка Мардж вступает в конфликт со взрослыми бездетными парами Спрингфилда. Сумеют ли Симпсоны выпутаться из неприятностей?