Season 1
13 episodes
17 December 1989 - 13 May 1990
Season 2
22 episodes
11 October 1990 - 11 July 1991
Season 3
24 episodes
19 September 1991 - 27 August 1992
Season 4
22 episodes
24 September 1992 - 13 May 1993
Season 5
22 episodes
30 September 1993 - 19 May 1994
Season 6
25 episodes
4 September 1994 - 21 May 1995
Season 7
25 episodes
17 September 1995 - 19 May 1996
Season 8
25 episodes
27 October 1996 - 18 May 1997
Season 9
25 episodes
21 September 1997 - 17 May 1998
Season 10
23 episodes
23 August 1998 - 16 May 1999
Season 11
22 episodes
26 September 1999 - 21 May 2000
Season 12
21 episodes
1 November 2000 - 20 May 2001
Season 13
22 episodes
6 November 2001 - 22 May 2002
Season 14
22 episodes
3 November 2002 - 18 May 2003
Season 15
22 episodes
2 November 2003 - 23 May 2004
Season 16
21 episodes
7 November 2004 - 15 May 2005
Season 17
22 episodes
11 September 2005 - 21 May 2006
Season 18
22 episodes
10 September 2006 - 20 May 2007
Season 19
20 episodes
23 September 2007 - 18 May 2008
Season 20
21 episodes
28 September 2008 - 17 May 2009
Season 21
23 episodes
27 September 2009 - 23 May 2010
Season 22
22 episodes
26 September 2010 - 22 May 2011
Season 23
22 episodes
25 September 2011 - 20 May 2012
Season 24
22 episodes
30 September 2012 - 19 May 2013
Season 25
22 episodes
29 September 2013 - 18 May 2014
Season 26
22 episodes
28 September 2014 - 17 May 2015
Season 27
22 episodes
27 September 2015 - 22 May 2016
Season 28
22 episodes
25 September 2016 - 21 May 2017
Season 29
22 episodes
1 October 2017 - 20 May 2018
Season 30
23 episodes
30 September 2018 - 12 May 2019
Season 31
22 episodes
29 September 2019 - 17 May 2020
Season 32
22 episodes
27 September 2020 - 23 May 2021
Season 33
22 episodes
26 September 2021 - 22 May 2022
Season 34
22 episodes
25 September 2022 - 21 May 2023
Season 35
18 episodes
1 October 2023 - 19 May 2024
Season 36
18 episodes
29 September 2024 - 18 May 2025
Season 37
3 episodes
28 September 2025 - 19 October 2025