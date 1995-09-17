Menu
The Simpsons poster
The Simpsons All seasons

The Simpsons 16+
Production year 1989
Country USA
Episode duration 30 minutes
9.3
Rate 14 votes
8.6 IMDb
All seasons of "The Simpsons"
The Simpsons - Season 1 Season 1
13 episodes 17 December 1989 - 13 May 1990
 
The Simpsons - Season 2 Season 2
22 episodes 11 October 1990 - 11 July 1991
 
The Simpsons - Season 3 Season 3
24 episodes 19 September 1991 - 27 August 1992
 
The Simpsons - Season 4 Season 4
22 episodes 24 September 1992 - 13 May 1993
 
The Simpsons - Season 5 Season 5
22 episodes 30 September 1993 - 19 May 1994
 
The Simpsons - Season 6 Season 6
25 episodes 4 September 1994 - 21 May 1995
 
The Simpsons - Season 7 Season 7
25 episodes 17 September 1995 - 19 May 1996
 
The Simpsons - Season 8 Season 8
25 episodes 27 October 1996 - 18 May 1997
 
The Simpsons - Season 9 Season 9
25 episodes 21 September 1997 - 17 May 1998
 
The Simpsons - Season 10 Season 10
23 episodes 23 August 1998 - 16 May 1999
 
The Simpsons - Season 11 Season 11
22 episodes 26 September 1999 - 21 May 2000
 
The Simpsons - Season 12 Season 12
21 episodes 1 November 2000 - 20 May 2001
 
The Simpsons - Season 13 Season 13
22 episodes 6 November 2001 - 22 May 2002
 
The Simpsons - Season 14 Season 14
22 episodes 3 November 2002 - 18 May 2003
 
The Simpsons - Season 15 Season 15
22 episodes 2 November 2003 - 23 May 2004
 
The Simpsons - Season 16 Season 16
21 episodes 7 November 2004 - 15 May 2005
 
The Simpsons - Season 17 Season 17
22 episodes 11 September 2005 - 21 May 2006
 
The Simpsons - Season 18 Season 18
22 episodes 10 September 2006 - 20 May 2007
 
The Simpsons - Season 19 Season 19
20 episodes 23 September 2007 - 18 May 2008
 
The Simpsons - Season 20 Season 20
21 episodes 28 September 2008 - 17 May 2009
 
The Simpsons - Season 21 Season 21
23 episodes 27 September 2009 - 23 May 2010
 
The Simpsons - Season 22 Season 22
22 episodes 26 September 2010 - 22 May 2011
 
The Simpsons - Season 23 Season 23
22 episodes 25 September 2011 - 20 May 2012
 
The Simpsons - Season 24 Season 24
22 episodes 30 September 2012 - 19 May 2013
 
The Simpsons - Season 25 Season 25
22 episodes 29 September 2013 - 18 May 2014
 
The Simpsons - Season 26 Season 26
22 episodes 28 September 2014 - 17 May 2015
 
The Simpsons - Season 27 Season 27
22 episodes 27 September 2015 - 22 May 2016
 
The Simpsons - Season 28 Season 28
22 episodes 25 September 2016 - 21 May 2017
 
The Simpsons - Season 29 Season 29
22 episodes 1 October 2017 - 20 May 2018
 
The Simpsons - Season 30 Season 30
23 episodes 30 September 2018 - 12 May 2019
 
The Simpsons - Season 31 Season 31
22 episodes 29 September 2019 - 17 May 2020
 
The Simpsons - Season 32 Season 32
22 episodes 27 September 2020 - 23 May 2021
 
The Simpsons - Season 33 Season 33
22 episodes 26 September 2021 - 22 May 2022
 
The Simpsons - Season 34 Season 34
22 episodes 25 September 2022 - 21 May 2023
 
The Simpsons - Season 35 Season 35
18 episodes 1 October 2023 - 19 May 2024
 
The Simpsons - Season 36 Season 36
18 episodes 29 September 2024 - 18 May 2025
 
The Simpsons - Season 37 Season 37
3 episodes 28 September 2025 - 19 October 2025
 
Season 38
TBA
 
Season 39
TBA
 
Season 40
TBA
 
