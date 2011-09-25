Menu
The Simpsons 1989, season 23

The Simpsons 16+
Original title Season 23
Title Сезон 23
Season premiere 25 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"The Simpsons" season 23 description

В 23 сезоне сериала «Симпсоны» раскрывается интрига, связанная с Фландерсом и Крабаппл. Между вдовцом и школьной учительницей завязались романтические отношения, хотя прежде они никогда не встречались. Создатели мультфильма устроили для зрителей интерактивное голосование, в рамках которого решалось будущее Неда и Эдны. До того, как результаты опроса будут обнародованы, жители Спрингфилда столкнутся с другими трудностями. Гомер попытается найти общий язык с новым охранником на АЭС, а Чалмерс лишится работы из-за нетрадиционных методов обучения в начальной школе.

Series rating

8.7
Rate 17 votes
The Falcon and the D'ohman
Season 23 Episode 1
25 September 2011
Bart Stops to Smell the Roosevelts
Season 23 Episode 2
2 October 2011
Treehouse of Horror XXII
Season 23 Episode 3
30 October 2011
Replaceable You
Season 23 Episode 4
6 November 2011
The Food Wife
Season 23 Episode 5
13 November 2011
The Book Job
Season 23 Episode 6
20 November 2011
The Man in the Blue Flannel Pants
Season 23 Episode 7
27 November 2011
The Ten-Per-Cent Solution
Season 23 Episode 8
4 December 2011
Holidays of Future Passed
Season 23 Episode 9
11 December 2011
Politically Inept, with Homer Simpson
Season 23 Episode 10
8 January 2012
The D'oh-cial Network
Season 23 Episode 11
15 January 2012
Moe Goes from Rags to Riches
Season 23 Episode 12
29 January 2012
The Daughter Also Rises
Season 23 Episode 13
12 February 2012
At Long Last Leave
Season 23 Episode 14
19 February 2012
Exit Through the Kwik-E-Mart
Season 23 Episode 15
4 March 2012
How I Wet Your Mother
Season 23 Episode 16
11 March 2012
Them, Robot
Season 23 Episode 17
18 March 2012
Beware My Cheating Bart
Season 23 Episode 18
15 April 2012
A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again
Season 23 Episode 19
29 April 2012
The Spy Who Learned Me
Season 23 Episode 20
6 May 2012
Ned 'n' Edna's Blend
Season 23 Episode 21
13 May 2012
Lisa Goes Gaga
Season 23 Episode 22
20 May 2012
