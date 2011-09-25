В 23 сезоне сериала «Симпсоны» раскрывается интрига, связанная с Фландерсом и Крабаппл. Между вдовцом и школьной учительницей завязались романтические отношения, хотя прежде они никогда не встречались. Создатели мультфильма устроили для зрителей интерактивное голосование, в рамках которого решалось будущее Неда и Эдны. До того, как результаты опроса будут обнародованы, жители Спрингфилда столкнутся с другими трудностями. Гомер попытается найти общий язык с новым охранником на АЭС, а Чалмерс лишится работы из-за нетрадиционных методов обучения в начальной школе.