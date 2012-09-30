В 24 сезоне сериала «Симпсоны» самое долгоиграющее анимационное шоу в истории телевидения продолжит радовать аудиторию актуальными шутками. Помимо классических персонажей, появятся такие звезды, как Зои Дешанель, Бенедикт Камбербэтч и Сет МакФарлейн. Симпсоны отправляются в Нью-Йорк, чтобы Барт смог найти свою возлюбленную Мэри Спаклер. Затем Мардж решает родить четвертого ребенка, но Гомер выступает против. И, наконец, Эйб сбегает из дома престарелых и ностальгирует по событиям давно минувших дней.