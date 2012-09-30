Menu
The Simpsons 1989, season 24

The Simpsons 16+
Original title Season 24
Title Сезон 24
Season premiere 30 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"The Simpsons" season 24 description

В 24 сезоне сериала «Симпсоны» самое долгоиграющее анимационное шоу в истории телевидения продолжит радовать аудиторию актуальными шутками. Помимо классических персонажей, появятся такие звезды, как Зои Дешанель, Бенедикт Камбербэтч и Сет МакФарлейн. Симпсоны отправляются в Нью-Йорк, чтобы Барт смог найти свою возлюбленную Мэри Спаклер. Затем Мардж решает родить четвертого ребенка, но Гомер выступает против. И, наконец, Эйб сбегает из дома престарелых и ностальгирует по событиям давно минувших дней.

Series rating

8.7
Rate 17 votes
Moonshine River
Season 24 Episode 1
30 September 2012
Treehouse of Horror XXIII
Season 24 Episode 2
7 October 2012
Adventures in Baby-Getting
Season 24 Episode 3
4 November 2012
Gone Abie Gone
Season 24 Episode 4
11 November 2012
Penny-Wiseguys
Season 24 Episode 5
18 November 2012
A Tree Grows in Springfield
Season 24 Episode 6
25 November 2012
The Day the Earth Stood Cool
Season 24 Episode 7
9 December 2012
To Cur with Love
Season 24 Episode 8
16 December 2012
Homer Goes to Prep School
Season 24 Episode 9
6 January 2013
A Test Before Trying
Season 24 Episode 10
13 January 2013
The Changing of the Guardian
Season 24 Episode 11
27 January 2013
Love is a Many-Splintered Thing
Season 24 Episode 12
10 February 2013
Hardly Kirk-Ing
Season 24 Episode 13
17 February 2013
Gorgeous Grampa
Season 24 Episode 14
3 March 2013
Black-eyed, Please
Season 24 Episode 15
10 March 2013
Dark Knight Court
Season 24 Episode 16
17 March 2013
What Animated Women Want
Season 24 Episode 17
14 April 2013
Pulpit Friction
Season 24 Episode 18
28 April 2013
Whiskey Business
Season 24 Episode 19
5 May 2013
The Fabulous Faker Boy
Season 24 Episode 20
12 May 2013
The Saga of Carl
Season 24 Episode 21
19 May 2013
Dangers on a Train
Season 24 Episode 22
19 May 2013
